Dos heridos tras explotar una bombona de gas durante un concurso de tortillas en La Vila Joiosa

Archivo - Hospital de la Vila Joiosa. - GOOGLE MAPS - Archivo

ALICANTE, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas --un hombre de 77 años y una mujer de 66-- han resultado heridas este sábado durante un concurso de tortillas con motivo de la festividad de San Isidro en La Vila Joiosa (Alicante), tras la explosión de una bombona de 'camping' gas que sumnistraba el hornillo de un participante.

El Centro de Información y Coordinación de Emergencias (CICU) ha movilizado hasta el lugar una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), que ha atendido al hombre por quemaduras en su cara y brazo y a la mujer, por una contusión en la mano. Ambos han sido trasladados al Hospital de la Marina Baixa.

En redes sociales, el Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha informado de que en el concurso de tortillas, organizado por la Comisión de Fiestas de la ermita de la localidad, se ha producido la explosión de la bombona, tras la que se ha activado el dispositivo de seguridad y emergencias.