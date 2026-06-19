Dos heridos por inhalación de humo en un incendio declarado en un piso de Gandia

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas --un hombre de 40 y una mujer de 63 años-- han resultado heridas por inhalación de humo en un incendio declarado en un piso de Gandia (Valencia), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

De acuerdo al CICU, se han trasladado hasta el lugar dos unidades del SAMU y una unidad SVB, cuyos equipos médicos han asistido a un hombre de 40 y a una mujer de 63 años, ambos por inhalación de humo, y han sido trasladados al Hospital Francesc de Borja de Gandia.

Por parte del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, se han movilizado tres dotaciones --de Gandia, Oliva y un sargento-- que han extinguido rápidamente el incendio sobre las 13.05 horas, apenas 25 minutos después de que se originase el fuego.

En concreto, el incendio ha afectado a un piso --quinta planta-- de un edificio situado en la avenida República Argentina.