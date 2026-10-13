Dos heridos por policontusiones tras un accidente entre un coche y un camión en la A-7, en Sagunt

Imagen del suceso - CONSORCIO

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un hombre de 63 años y una mujer de 61, han resultado heridas por policontusiones tras un accidente de tráfico --notificado sobre las 10.50 horas de este martes-- entre un coche y un camión en la A-7, en término municipal de Sagunt, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

El CICU ha movilizado una unidad del SAMU y una unidad SVB. Los servicios médicos han asistido a un hombre de 63 años y a una mujer de 61, ambos por policontusiones, y han sido trasladados al Hospital de Sagunto.

Por su parte, efectivos del Consorcio han excarcelado a las dos personas heridas, antes de trasferirlas a los medios sanitarios. Han actuado bomberos de Sagunt y de Pobla de Farnals, son un sargento de Sagunt.