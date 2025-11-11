Dos incendios industriales afectan a tres naves en Castelló y Almassora

Camión nodriza bomberos en el operativo para sofocar el fuego - BOMBEROS

CASTELLÓ 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos incendios industriales declarados esta noche han afectado a tres naves localizadas en el polígono de Castelló y en Almassora, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos y el '112' Comunitat Valenciana.

Uno de los incendios tuvo lugar en un polígono de Castelló, donde el fuego se propagó a dos naves, una de ellas totalmente calcinada, han indicado las mismas fuentes. Las llamas provocaron una gran columna de humo que fue disminuyendo durante la noche.

En el operativo para sofocar este fuego participaron hasta siete dotaciones del Área de Seguridad de Castellón, dos mandos, dos furgonetas de avituallamiento y comunicaciones y una dotación de Bomberos de la Diputación.

El fuego se dio por extinguido de madrugada, sobre las 3 horas, aunque los bomberos permanecen esta mañana trabajando para rematar y refrescar el incendio.

Por otro lado, anoche se declaró otro incendio industrial en Almassora que afectó totalmente a una cámara frigorífica y parcialmente a otras dos en el interior de las instalaciones de una empresa del sector citrícola.

El fuego se dio por controlado sobre las 4 horas aunque esta mañana permanecían en la zona efectivos para su total extinción. Se está realizando la extinción directa del material que contiene el interior de las cámaras frigoríficas afectadas.