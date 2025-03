Dos manifestaciones tiñen de morado València el 8M y denuncian las condiciones y "segundo plano" de mujeres en la dana

VALÈNCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos manifestaciones han teñido de morado las calles de València este sábado por la tarde en el Día Internacional de la Mujer y han denunciado la "incompetencia" en la gestión de la dana y la situación que han vivido las mujeres tras la catástrofe, donde han quedado "en segundo plano".

En concreto, han recorrido el centro de la ciudad la manifestación convocada por la Coordinadora Feminista de València y la de la Assemblea Feminista.

Las calles de València se han teñido de color morado, muy presente en la ropa y las banderas de numerosas manifestantes, y las batucadas, la música y los silbatos también han sido protagonistas de ambas marchas, que se han visto bañadas por una ligera lluvia en los últimos momentos. La dana ha estado en el centro de las dos manifestaciones, en las que también se han escuchado cánticos de 'Mazón dimisión'.

La convocada por la Coordinadora Feminista ha arrancado en la calle Colón y ha recorrido Xàtiva, Marqués de Sotelo, la plaça de l'Ajuntament, San Vicente y ha llegado a la plaça de la Reina. Ha estado encabezada por una pancarta con el lema 'Dones caminant endavant', que las asistentes han manchado de barro con sus manos. También se han visto otras como 'No son clientes, son puteros'; 'Tu chiste machipirulo me tiene hasta el culo'; o 'Voy a ser la niña que yo quiera ser'; y cánticos como 'Visca, visca, visca la lluita feminista' o 'El feminismo camina para delante, el machismo camina para atrás'.

Pilar Tormo, vecina de Massanassa y quien ha ejercido de portavoz de las participantes de l'Horta Sud --la más afectada por la dana-- ha denunciado que "en todas las catástrofes, los problemas de violencia y de las mujeres quedan en segundo plano". "En la dana han sufrido todas las infraestructuras, pero además los recursos sociales, y sobre todo los de las mujeres", ha alertado.

En esta protesta han participado representantes políticos, como la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y también secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant; la delegada del Gobierno en la Comunitat y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé; el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, o la portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó.

Morant ha lamentado que, "en cualquier crisis, siempre las personas más vulnerables sufren más". "Las mujeres siempre tienen peores condiciones en las crisis y también ha sido en esta crisis de la dana", ha indicado.

"INCOMPETENCIA INSTITUCIONAL" EN LA DANA

En la plaça de la Reina se ha procedido a la lectura del manifiesto por parte de dos vecinas de l'Horta Sud, en el que han resaltado el feminismo como "una fuerza transformadora que cuestiona y desafía las estructuras de poder patriarcales" y la lucha "contra la desigualdad, la discriminación y la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo", para lo que han abogado por "considerar todas las interseccionalidades para hacer frente al machismo".

Asimismo, han reconocido a las mujeres afectadas por la dana y "sobre todo por la incompetencia institucional", así como a quienes viven en situaciones de guerra y genocidio, y las que luchan por los derechos humanos.

Han reivindicado "una igualdad social y laboral real", ante las diferencias de salario, las "cargas invisibilizadas" en el ámbito doméstico y la "precariedad", para lo que han exigido "medidas efectivas para poner fin a esta injusticia y garantizar una redistribución equitativa de las responsabilidades y oportunidades".

Igualmente, han exigido "espacios seguros y libres de sexismo y violencias sexuales" y abordar "con urgencia las desigualdades en la atención médica que afectan gravemente su salud"; con la denuncia de "todo tipo de violencias machistas".

Denuncian las "muchas caras" de la violencia: "sexual, física y psicológica, hasta la institucional y económica" y han exigido medidas "contra todo tipo de mercantilización de los cuerpos de las mujeres, como los vientres de alquiler y la compra-venta de óvulos", así como aprobar "legislación abolicionista del sistema prostitucional y pornográfico, donde todos los días millones de mujeres y niñas están sometidas a violencias brutales". "La prostitución no es un trabajo y nunca conseguiremos la igualdad mientras exista", sostienen.

Además, piden implantar "una verdadera coeducación que enseñe la igualdad y erradique los estereotipos y roles de género". Por último, insta a "estar más unidas y determinadas que nunca para desmontar el discurso reaccionario y retrógrado" del gobierno valenciano con "una derecha y extrema derecha negacionista de las violencias machistas".

MANIFESTACIÓN DE ASSEMBLEA

Por su lado, la manifestación convocada por Assemblea Feminista se ha iniciado en el CIE de Zapadores, desde donde ha llegado a plaza de Sant Agustí y seguir hasta la plaça de la Mare de Déu.

Encabezada por la pancarta 'Els feminismes recordem, resistim i construïm des de la rebel·lia. Transfeminismes antiracistes de València', se han visto otros lemas como 'Qué hace un machista como tú en un siglo como este' o 'La identidad de género no se debate, se respeta'. También han proferido cánticos como 'Fora agressors de la universitat', 'Feminisme no és transfobia' o 'Con o sin ropa, mi cuerpo no se toca'.

Silvana Cabrera, portavoz de la Assemblea Feminista, ha denunciado que cuatro meses después de la dana "sigue habiendo todavía muchísimas necesidades básicas, sobre todo para las mujeres y para personas en situación administrativa irregular".

"GESTIÓN CRIMINAL DE LA DANA"

Durante la lectura del manifiesto, han mostrado la "rabia y dolor por la gestión criminal de la dana" con el "abandono" de las personas y donde los "colectivos feministas, antirracistas y anticapitalistas fueron la base de las redes de apoyo mutuo que han surgido como respuesta a la catástrofe". "Entre el barro y los escombros, hemos visto, de nuevo, que un sistema que prioriza el beneficio económico a la vida es insalvable", subrayan.

Al respecto, lamentan que se viven años "de crisis en crisis, provocadas y aprovechadas por el capital depredador y ecocida para aumentar las desigualdades, entre el norte y el sur globales, entre personas ricas y pobres, blancas y racializadas, personas cis y disidentes de género, entre hombres y mujeres".

En el caso de la dana, denuncian que "ninguna administración, ni la Generalitat ni el Gobierno estatal, han tomado medidas contundentes para evitar que las vidas más vulnerables queden atrás". En concreto, indican que, según el Ministerio de Igualdad, ha habido un "repunte" de la violencia machista en los territorios de la dana y reprocha que se han tomado "medidas insuficientes"; mientras que la Generalitat "no ha tomado ninguna".

"Este abandono institucional afecta todavía más las trabajadoras más invisibilizadas y en situación de precariedad, como las trabajadoras del hogar internas o también las trabajadoras sexuales, que no tienen reconocido su estatus como trabajadoras y muchas de ellas no tienen su situación regularizada", censuran.

Igualmente, lamentan que "la extrema derecha aprovecha el miedo y la incertidumbre para extender su discurso misógino, racista y LGTBQfóbico" y denuncian que "el fascismo continúa ganando terreno porque la socialdemocracia lo tolera y le da alas".

Por ello, las "transfeministas antirracistas" han instado a recordar que no pueden "vivir alienadas ni de la historia ni del territorio", a resistir para "impugnar este sistema" y a construir redes de apoyo mutuo.

También se han llevado a cabo manifestaciones por el 8M en Castelló, este sábado por la mañana, y en Alicante, en este caso convocada por Mujeres Feministas de Alicante.