Los dos mundos del Renacimiento se encuentran en una nueva sala del Bellas Artes de València

Será el punto de inicio de un recorrido a lo largo de cinco salas para "contar las visiones distintas del renacimiento y el humanismo"

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de València (MuBAV) invita a reflexionar sobre las dos visiones que convivieron durante el Renacimiento, la del norte y la del sur de Europa, en su nueva sala monográfica, donde se exponen las obras maestras de este movimiento que "cambió de golpe la historia del arte".

El espacio, situado en la planta baja del centro, está conformado por dieciséis pinturas, que muestran una selección del panorama pictórico europeo producido alrededor de 1500, con obras de artistas de renombre internacional como El Bosco, Pinturicchio, Antoniazzo Romano o Vrancke van der Stockt, piezas que forman parte de la colección permanente del Museo desde sus inicios.

La presentación ha tenido lugar este martes en la sede del museo y ha contado con la presencia de su director Pablo González Tornel y de la secretaria de Cultura, Pilar Tébar, quien ha celebrado la inauguración de esta sala dedicada al renacimiento, un movimiento pictórico que "cambia de golpe la pintura" y "la historia del arte".

"Es un momento en el que pasamos del temple al óleo, de la tabla al lienzo; un momento en el que la perspectiva intenta ser real, en el que cambia la historia de arte", ha subrayado Tébar.

El director del museo ha destacado que este nuevo espacio ofrece "las obras maestras de dos maneras de renovar las artes que se produjeron en Europa en los siglos XV y XVI y que plantearon opciones distintas de la técnica y del óleo".

De este modo, ha explicado que el visitante va a poder encontrarse con dos visiones diferentes del Renacimiento, una procedente del sur de Europa y representada por Italia que se centra en el ideal de la belleza clásica, mientras que la otra, del norte de Europa, se caracteriza por el realismo.

REALISMO FRENTE AL ARTE GRECORROMANO

"La manera en la que salieron de la Edad Media fue muy distinta", ha subrayado González Tornel que ha agregado que esto se puede ver de una forma "perfectamente clara" con las dos piezas que abren la sala: 'El Ecce homo' de Albrecht Bouts y 'El Ecce homo' de Giovanni Antonio Bazzi, también conocido como 'Il Sodoma'.

Según ha expuesto el director del MuBAV, el 'Ecce homo' de Albrecht Bouts muestra "cómo la nueva flamenca, lo que buscó fue, a través de la pericia en el empleo de la pintura al óleo, ser capaz de representar la realidad de la manera más real, realista y detallada posible, haciendo que en el Ecce homo de Bouts uno pueda ver hasta la sombra y los reflejos dentro de las lágrimas que han brotado por los ojos, por las mejillas de un Cristo resucitado".

Sin embargo, ha remarcado que en la obra de Antonio Bazzi realizada en la misma fecha, en torno a 1525, el artista planteó una propuesta distinta: "Una propuesta que basa su contenido en el hecho de la recuperación de un ideal de la belleza clásica, eso que todos entendemos como arte grecorromano", ha apuntado.

Así, ha indicado que, "de estos dos mundos, del realismo flamenco y del idealismo o clasicismo italiano, es donde va a surgir lo que conocemos como el Renacimiento".

En esta línea, González Tornel ha señalado que la sala también pone en relieve la capacidad de València para "convertirse en un centro del Renacimiento", algo "muy evidente" que muestra que "la València del 1500 era un centro, un nudo de comunicaciones en las que se movían las personas, el dinero, las influencias artísticas, el comercio, las obras de arte haciendo de esta ciudad un crisol en el que se podía ver y en el que se podía ofrecer de todo".

A estas tierras llegó la obra del pintor del papa Alejandro VI, Pinturicchio, para traer las últimas novedades de la pintura italiana. Pero también recaló en València la obra del nórdico Jheronimus van Aken, El Bosco, de la mano de la cultíssima Mencía de Mendoza.

PROGRESIÓN LÓGICA

'Renacimiento del norte y del sur' será el punto de inicio de un recorrido a lo largo de cinco salas consecutivas que pretenden ofrecer "una progresión lógica donde se van contando visiones distintas del fenómeno común que es el renacimiento y el humanismo", ha indicado el director del Bellas Artes.

Por el momento, se han dado ya a conocer la sala dedicada a Juan de Juanes --la tercera sala-- y la dedicada al Manierismo internacional --la quinta sala--. Tal y como ha señalado González Tornell, todavía no se sabe si habrá tiempo para intervenir a finales de año las dos salas restantes o si tendrá que ser a principios del siguiente.

Mientras tanto, ha avanzado que estas se van a dedicar a "la eclosión del renacimiento en España y, en especial, València" --será el segundo espacio-- que contará, entre otros, con piezas de "Paolo de San Leocadio, Juan de Borgoña o Vicente Macip". "Ahí va a haber músculo", ha afirmado el director que ha apuntado que la pinacoteca tiene "alguna joya que nos permite esponjar el discurso más allá de las fronteras del Reino de Valencia".

El cuarto apartamento irá sobre "el arte de la contrarreforma o las consecuencias de la contrarreforma en las artes" y contará con obras de "Luis de Morales, Nicolás Borrás, Cristóbal Llorens".

González Tornel ha explicado que este proyecto busca poder contar las visiones distintas del Renacimiento y del Humanismo en un orden lógico para que el visitante pueda entenderlo bien y, para ello, según ha indicado, se necesitaba empezar el recorrido con una reflexión acerca del Renacimiento.

"Para llegar a Juan de Juanes, para llegar al Greco, para llegar a esa gran pintura que todos identificamos, hay que pensar un poco qué es ese fenómeno", ha incidido.

NUEVAS OBRAS ADQUIRIDAS

Entre las nuevas incorporaciones figuran tres de las últimas adquisiciones de la Generalitat para el Museo de Bellas Artes, como es el caso del 'Ecce Homo' del pintor Giovanni Antonio Bazzi 'Il Sodoma' o una mesa con 'Cristo Varón de Dolores' del círculo del flamenco Albrecht Bouts, adquirida en 2024.

Las dos obras han sido intervenidas y condicionadas por el Departamento de Restauración del museo antes de su incorporación por primera vez a sala.

A ellas se une 'Virgen María con el Niño Jesús' de Pieter Coecke, activo en Amberes durante la primera mitad del siglo XVI, procedente de una colección particular valenciana, que fue adquirida en subasta por la Generalitat en 2023.

Además, en la nueva sala se exhibe también el retrato del poeta griego Michele Marullo Tarcaniota, pintado por Botticelli hacia 1490 y que el Museo de Bellas Artes muestra en préstamo de la familia Guardans Cambó.