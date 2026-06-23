Dos niños resultan heridos por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Borriana (Castellón)

Vivienda incendiada - CONSORCIO DE BOMBEROS/X

CASTELLÓ 23 Jun. (EUROPA PRESS) - -

Dos niños de 8 y 10 años han resultado heridos por inhalación de humo en el incendio de una vivienda declarado este martes en Borriana (Castellón), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

A las 11.00 horas se ha alertado al CICU de un incendio en una vivienda de la calle Vicent Andrés Estellés de Borriana.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad SVB, cuyo equipo sanitario ha asistido por inhalación de humo a un niño de 8 años y a una niña de 10 años y han sido trasladados al Hospital La Plana de Vila-real. Los dos menores han sido rescatados de la terraza por la Guardia Civil y la Policía Local, según ha informado el Consorcio de Bomberos en su cuenta de X.

El incendio, que ha tenido lugar en una vivienda unifamiliar de tres plantas y ya ha sido extinguido, ha afectado a diversos enseres situados en el hueco de una escalera, según el Consorcio.