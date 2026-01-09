Dos personas mayores resultan heridas tras ser atropelladas por un turismo en Castelló

Archivo - Imagen de archivo de un SVB - CICU - Archivo

CASTELLÓ 9 Ene. (EUROPA PRESS) - -

Dos personas mayores han resultado heridas este viernes tras ser atropelladas por un turimo en la carretera de Ribesalbes de Castelló, según han informado la Policía Local y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El accidente se ha registrado a las 9.11 horas de este viernes. Ha intervenido una unidad SVB. Un hombre de 75 años presentaba contusiones y una mujer de 70 años tenía traumatismo craneoencefálico, por lo que ambos han sido trasladados al Hospital General.

El conductor del turismo, de 30 años, ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas. La patrulla de Atestados de Policía Local se ha hecho cargo de la investigación del accidente.