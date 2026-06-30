Dos policías se enfrentan a dos años de cárcel acusados de agredir a una persona que no llevaba mascarilla en Covid

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VALÈNCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes de Policía Local de Manises (Valencia) se enfrentan a una pena de dos años de prisión acusados de agredir a una persona que no llevaba puesta la mascarilla durante el Covid, en junio de 2021.

Los policías se han sentado este martes en el banquillo de los acusados, en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia donde, junto a la pena de prisión, la Fiscalía solicita para ambos inhabilitación para empleo o cargo público por el mismo tiempo, así como el pago de sendas multas de 720 euros por un delito contra la integridad moral y un delito leve de lesiones.

Los hechos se remontan al 13 de junio de 2021, en una calle de Manises, donde, en un momento determinado, los acusados, mientras atendían un accidente de tráfico, vieron a un ciudadano que no llevaba la mascarilla sanitaria contra el Covid y, "abusando de su cargo, lo agarraron fuertemente del brazo para que se identificara, lo tiraron al suelo, lo esposaron y le golpearon violentamente en la cabeza y el cuerpo en reiteradas ocasiones, mientras él pedía auxilio", tal y como recoge el relato del fiscal.

Luego, siempre según la versión acusatoria, lo introdujeron en el vehículo policial y le volvieron a golpear hasta seis veces con el puño en la parte izquierda de la cabeza. El perjudicado sufrió diversas lesiones por estos hechos que requirieron tratamiento médico.