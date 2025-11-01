Dos programas de 'Zoom' abordan el crimen de la viuda de la CAM y el proceso judicial que absolvió a su yerno

'Zoom' Ofrece Una Investigación Especial Sobre El Crimen De La Viuda De La CAM - À PUNT

VALÈNCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Zoom' de À Punt aborda en dos entregas el asesinato de María del Carmen Martí, viuda de Vicente Sala --expresidente de la CAM-- y el largo proceso judicial que acabó con el único sospechoso --el yerno de la víctima-- declarado inocente-

Este lunes 3 de noviembre, a las 22.30 horas, Zoom ofrecerá el primer episodio sobre un caso que impactó a la Comunitat Valenciana y a toda España, ha indicado la radiotelevisión valenciana en un comunicado.

María del Carmen Martí apareció muerta a tiros en el concesionario Novocar de Alicante el 9 de diciembre de 2016 y el único acusado por el crimen en el juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de Alicante fue su yerno, Miguel López.

El equipo de Zoom analiza la relación que tenía con la suegra y qué pruebas tenía la policía para acusarlo. Después de un largo proceso judicial, el pasado mes de octubre el Tribunal Constitucional confirmó la absolución de Miguel López.

A lo largo de dos programas, Zoom acercará los detalles del asesinato y los del juicio. Por las circunstancias en que se produjo el crimen, tanto la policía como los medios de comunicación dieron por hecho que el asesino tenía que formar parte del círculo familiar.

Entonces se destapó que los Sala estaban enfrentados en una guerra por el control del imperio empresarial. Un bando era afín a María del Carmen y el otro ni siquiera le dirigía la palabra.

Así, Zoom pone el foco sobre la familia Sala y ofrecerá en los resultados de la investigación como vivían y cuál fue su reacción ante el asesinato de la matriarca.