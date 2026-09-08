Dos senderistas rescatados vía aérea en la zona de La Murta, en Alzira

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Imagen del rescate - CONSORCIO
Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 8 septiembre 2026 20:34
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   VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han rescatado este martes a dos senderistas en la zona de la Murta, en Alzira (Valencia), según han informado fuentes de este cuerpo.

   Los senderistas tienen 52 y 56 años y uno de ellos presentaba síntomas de agotamiento y mareos, por lo que han tenido que ser rescatados vía aérea, con un helicóptero.

   El servicio ha finalizado sobre las 14 horas, de acuerdo a las mismas fuentes.

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