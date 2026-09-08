Dos senderistas rescatados vía aérea en la zona de La Murta, en Alzira

Imagen del rescate - CONSORCIO

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han rescatado este martes a dos senderistas en la zona de la Murta, en Alzira (Valencia), según han informado fuentes de este cuerpo.

Los senderistas tienen 52 y 56 años y uno de ellos presentaba síntomas de agotamiento y mareos, por lo que han tenido que ser rescatados vía aérea, con un helicóptero.

El servicio ha finalizado sobre las 14 horas, de acuerdo a las mismas fuentes.