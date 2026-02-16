Dos técnicos de Protección Civil reiteran a la jueza de la dana que no conocieron la desmovilización de bomberos en Poyo

Archivo - Obras de emergencia para la reconstrucción de los puentes de la A-7 sobre el barranco del Poyo, a 30 de abril de 2025, en Quart de Poblet - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos técnicos de Protección Civil han reiterado ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre de 2024 que no conocieron la desmovilización de bomberos forestales en el barranco del Poyo el día de la riada.

Así se han manifestado estos dos técnicos que han comparecido por segunda vez en el juzgado de Catarroja que investiga la dana, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En el procedimiento hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El primer técnico ha indicado a la jueza que el día 29 hizo el turno de tardes y, al llegar, sobre las 14.30 horas, vio una situación "bastante complicada". Su compañera le dio el relevo y le explicó las alertas hidrológicas. También le dijo que se acababa de declarar la situación 1 en Utiel-Requena. "Y enseguida vino la 2", ha manifestado.

Al poco de incorporarse, ha dicho, recibió la llamada del alcalde de Utiel, quien le manifestó que estaban viviendo una situación "muy complicada", que no tenía medios y que querían movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Le trasladó estas peticiones a Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, y se empezó con la movilización.

Preguntado por la movilización y desmovilización de los bomberos forestales en el barranco del Poyo, el testigo ha manifestado que desconoce la actuación.

Por otro lado, en relación con el mensaje Es Alert que se mandó a la población a las 20.11 horas, el testigo ha explicado que se pensó porque la situación estaba muy complicada en Forata. "Luego se decidió que la situación en Forata no era tan complicada y se mandó el mensaje que finalmente se envió", ha dicho.

Ha insistido en que esa tarde estaban "desbordados", había "muchísima tensión" y el volumen de trabajo era "inabarcable". "Cada uno iba haciendo lo que podía. Las indicaciones las iba dando Suárez", ha apostillado.

Así mismo, ha declarado que no recordaba que entrase nadie a la Sala diciendo que se había desbordado el barranco del Poyo, y ha apuntado que sobre las 23 horas, la jefa de Servicio le comentó que iban a activar el protocolo de múltiples víctimas. "Y en la segunda movilización de la UME constaba marcada la casilla de fallecidos", ha anotado.

La segunda técnico que ha comparecido hoy ante la jueza, que es quien cubría el turno de mañanas en la Sala, ha coincidido con su compañero en que no se tuvo conocimiento de la desmovilización de los bomberos forestales.

También ha indicado que ella pidió la movilización al Consorcio y llamó para confirmarlo sobre las 13.15 horas. "La dirección del plan sabían que los bomberos estaban movilizados", ha afirmado. Además, ha señalado que lo "correcto" hubiera sido que antes de desmovilizar, el Consorcio llamara al CCE para consultarlo. "Está claro que tiene la competencia para movilizar o desmovilizar pero como la petición se hizo desde el CCE, tendrían que haberlo consultado", ha añadido.