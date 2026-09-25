DRACUL: el espectáculo más terrorífico de la Film Symphony Orchestra llega al Palau de la Música

La Film Symphony Orchestra lleva al Palau de la Música las BSO más terroríficas de la historia del cine - FSO

VALÈNCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El puente de Halloween culminará en València con el estreno en la ciudad de DRACUL, el espectáculo más terrorífico de Film Symphony Orchestra. Alrededor de 70 artistas subirán al escenario de la sala Iturbi del Palau de la Música para ofrecer un viaje por algunas de las bandas sonoras más inquietantes y reconocibles de la historia del cine.

BSO interpretadas en gran formato, iluminación, humor, emoción, sorpresas y algún que otro susto se combinarán en una experiencia concebida para disfrutar del miedo de una manera diferente. Tras cuatro exitosas ediciones en Madrid, el espectáculo se presentará por primera y única vez ante el público valenciano el domingo 1 de noviembre a las 18.30 horas.

Durante dos horas y media, el público recorrerá los universos de grandes clásicos del suspense y el terror como 'Drácula', 'Psicosis', 'Tiburón', 'Depredador', 'Poltergeist', 'Señales', 'La profecía', 'Frankenstein de Mary Shelley', 'El bosque' o 'Alien vs. Predator', detalla la orquesta.

También estarán presentes películas que han acercado el misterio, la fantasía oscura y el terror más divertido a toda la familia, como 'Pesadilla antes de Navidad', 'Beetlejuice', 'Casper', 'La familia Addams', 'Las brujas de Eastwick', 'Gremlins' o 'Coco'.

La música estará acompañada por una ambientación creada especialmente para el espectáculo, una impactante iluminación y sus características intervenciones de Constantino Martínez-Orts, que guiará al público por este recorrido cinematográfico con el humor, la energía y la cercanía que caracterizan los conciertos de FSO.

El programa reunirá partituras de algunos de los grandes compositores de la historia del cine, como John Williams, Jerry Goldsmith, Bernard Herrmann, Danny Elfman, James Horner, James Newton Howard o Wojciech Kilar. Esta nueva cita pretende reforzar la estrecha relación de Film Symphony Orchestra con el público valenciano.

EL PÚBLICO PODRÁ IR DISFRAZADO

La orquesta anima a los espectadores a acudir disfrazados y a sumarse al ambiente de Halloween. Será una velada "terroríficamente familiar y escalofriantemente divertida" en la que adultos y pequeños podrán reencontrarse con las melodías que han acompañado a los grandes monstruos, criaturas, brujas, fantasmas y villanos de la gran pantalla.

La llegada de DRACUL a València tendrá lugar justo después de su representación en Madrid durante la noche de Halloween. Casi un mes antes, el sábado 3 de octubre, FSO presentará en el mismo auditorio ODISEA, su nueva gira, que ya ha agotado todas las localidades.