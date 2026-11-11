'Los Duelistas' lleva a la Martín i Soler la reflexión conradiana sobre "la incapacidad de comprenderse"

‘Los Duelistas’ - GVA

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Yapadú Producciones presenta, del 12 al 15 de noviembre en el Teatre Martín i Soler de València, el espectáculo 'Los Duelistas', obra dirigida por Emilio Gutiérrez Caba, basada en la novela homónima de Joseph Conrad y adaptada por el valenciano Javier Sahuquillo.

El espectáculo --que forma parte de la programación del Teatre Principal de València trasladada temporalmente el Palau de les Arts-- narra la historia de dos tenientes de húsares del ejército de Napoleón, Armand d'Hubert y Gabriel Feraud, cuya rivalidad personal, pese a pertenecer al mismo bando, deriva en una sucesión de enfrentamientos a lo largo de distintos escenarios europeos.

A través de ese conflicto, 'Los Duelistas' reflexiona sobre cómo "un odio inicial, insignificante en su origen, puede crecer hasta volverse una fuerza destructiva, tanto personal como social, poniendo en escena el absurdo del orgullo, la violencia, la obsesión por el otro y la necesidad de encontrar un enemigo", señala el Institut Valencià de Cultura (IVC) en un comunicado.

Gutiérrez Caba declara que 'Los Duelistas' trata sobre "el amor y la guerra, las pasiones y su complejidad, la condición humana en sus múltiples facetas y la incapacidad de comprenderse".

El reparto está integrado por Daniel Ortiz, Javier Mejía, José Juan Sevilla y Aurora García Agud, que dan vida a los personajes en un mundo gobernado por el código del honor, donde una mirada puede ser una ofensa y una palabra, un desafío.

Se trata de una de las novelas más conocidas de Conrad. La obra alcanzó una amplia proyección internacional tras la adaptación cinematográfica de Ridley Scott en 1977. Aunque está ambientada en las guerras napoleónicas, la narración sitúa el foco en los comportamientos que alimentan los conflictos y muestra un mundo absurdo, insensato y descerebrado.

Yapadú Produccions es una compañía valenciana especializada en la producción, distribución y gestión de proyectos de artes escénicas. Desde su creación en 2006, combina creación contemporánea, mediación cultural y gestión de festivales y espacios escénicos.

A lo largo de su trayectoria, se ha consolidado como una compañía de referencia en la Comunitat Valenciana, con premios y nominaciones de ámbito autonómico y nacional, entre los que destacan el Premio Avetid por la gestión del Festival Internacional de Teatro Clásico Castillo de Peñíscola (2023), el Premio al Mejor Vestuario en los Premis de les Arts Escèniques Valencianes por 'Kabul' (2022), diversas nominaciones a estos galardones y a los Premios Max por espectáculos como 'El agua de Valencia' y 'La capilla de los niños', así como reconocimientos como el Premio Arts in Progress de la Universitat de València, el Premio del Público del Festival Cabanyal Íntim y el apoyo del Programa de Desarrollo de Dramaturgias Actuales del INAEM.