El dueño de El Ventorro afirma que no escuchó llamadas de Mazón y que abandonó el local entre las 18.30 y las 19

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dueño de El Ventorro, el restaurante donde comió el presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, con la periodista Maribel Vilaplana el 29 de octubre de 2024, ha declarado ante la jueza de Catarroja que no escuchó llamadas de Mazón y que éste abandonó el local junto a la comunicadora entre las 18.30 horas y las 19, cuando no había más clientes.

El hostelero se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la instructora que investiga la gestión de la catastrófica dana, que ha dejado 229 víctimas mortales. Para esta jornada también está previsto que declare, a las 11.30 horas, el secretario general del PPCV y candidato 'popular' para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

El dueño de El Ventorro fue citado en este procedimiento puesto que, según se desprende de una resolución de la jueza, fue la única persona que entraba y salía de la sala donde comían Mazón y la periodista --un reservado-- y por si pudo haber escuchado alguna llamada del 'president' con la exconsellera de Interior y Emergencias Salomé Pradas, investigada en la causa.

El testigo ha explicado que conoce a Carlos Mazón pero no guarda amistad ni enemistad con él, simplemente es cliente de su restaurante, según su testimonio.

Ha explicado que el día de la dana, Mazón y Vilaplana comieron en su restaurante, en un reservado que tiene en el primer piso, y ha indicado que la reserva se hizo desde la Generalitat dos o tres días antes.

El primero que llegó al restaurante fue Mazón, entre las 14.15 y las 14.30 horas, solo y sin escolta, y le sirvieron agua y unas olivas. Más tarde, sobre las 14.50 o las 15 horas, se acercó Vilaplana y se le acompañó hasta el reservado.

Una vez juntos, el hostelero ha explicado que subió el personalmente para tomar nota de lo que iban a comer y ambos permanecieron allí hasta las 18.30 o las 19 horas aproximadamente. "Más tarde de las 19 horas no y, como pronto, a las 18.25 horas", ha apostillado. A las 18.15 horas ya no quedaban más clientes en el restaurante, ha dicho.

Ha explicado que durante la comida subió varias veces al reservado y no vio a Mazón hablando por teléfono. Ha concretado que entraría unas siete u ocho veces y no recuerda al 'president' en funciones al teléfono. Tampoco sabe si lo tenía encima de la mesa, no lo recuerda. El restaurador ha manifestado, además, que durante la comida "nunca" vio preocupado al 'president'.

En un momento determinado, el restaurador ha indicado que llamaron de la Generalitat porque Mazón tenía que firmar unos papeles, con lo que acudió "un señor" allí con un sobre, se lo dio al 'president' y regresó a los cinco minutos para recogerlos. El testigo no estuvo presente mientras los leía y los firmaba, ha dicho. "Los papeles los trajo un señor que no se identificó y que no conocía. Entró solo", ha expuesto.

Ha señalado que la última vez que subió al reservado sería sobre las 17 horas, cuando cree que acabaron ambos de comer. Preguntado por el hecho de que Pradas intentara llamar a Mazón a las 16.29 horas, el testigo ha manifestado que la compañía Movistar no tiene problemas en su local, pero otras como Orange o Vodafone pueden dar problemas.

NI TV NI RADIO

El restaurador también ha explicado que su local no cuenta con televisión ni con radio, y ha comentado que él no estuvo al corriente de las noticias de ese día. Solo sabía que iba a llover y, de hecho, su hijo pequeño no fue al colegio. En una ocasión le llamaron para avisarle de que "alguien tenía el agua en los tobillos", en relación con un género, pero esto fue después de que los clientes se fueran del local.

Así, ese mediodía no le llegó ni a él ni a sus empleados ningún vídeo de lo que estaba pasando. "La llamada del agua en los tobillos fue a las 20 o 20.15 horas, de un empleado", ha manifestado.

En relación con el pago de la comida, el testigo ha manifestado que él emitió una factura al día siguiente al PP, tal y como le indicaron. Cuando Mazón y Vilaplana decidieron irse del restaurante, el testigo les acompañó hasta la puerta y ambos se fueron solos, ha descrito.

El testigo también ha manifestado que cree que Vilaplana había ido alguna otra ocasión al restaurante, "de forma muy esporádica", pero no recuerda que fuera con Mazón. Tampoco se acuerda de que la periodista llevase ese día un ordenador portátil. Parece que no lo vio. Sobre Mazón, sí ha comentado que había ido más veces al local, incluso antes de ser presidente.

Interpelado, además, por cómo iba vestido Mazón ese día, el testigo ha expuesto que con chaqueta oscura y una mochila pequeña. Y, de hecho, ha indicado que salió así del local.