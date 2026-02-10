El dúo francés Les trouveurs viaja por los cantos sagrados medievales en un concierto en València

Archivo - El dúo francés Les trouveurs - CLARA MUÑOZ - Archivo

VALÈNCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dúo de cantantes franceses Les trouveurs, dedicado a la música de la Edad Media, presenta en València, el próximo viernes, 13 de febrero, a las 19:30 horas en la ermita de Santa Llucia, su primer CD que, bajo el título 'Vidimus Stellam', muestra un viaje sonoro a través de los cantos sagrados medievales vinculados a la imagen de la estrella como guía espiritual y símbolo de peregrinación.

La formación ganó el año pasado el III Concurso Before Beethoven Emergents. La presentación-concierto se enmarca en la cuarta edición del festival Before Beethoven que lidera la soprano valenciana Elia Casanova y que se desarrollará de viernes a domingo en Valencia. Además del concierto del dúo francés, el programa del Festival incluye otros dos que se celebrarán en el espacio CISMA de Valencia.

El primero será el concierto Cuando el amor canta del grupo valenciano La Tendresa, el sábado 14 a la misma hora. Se trata de una invitación a dejarse seducir por la música y la poesía del "primer Barroco, una época en la que el amor se cantaba con una sinceridad desarmante y una belleza que aún hoy conmueve".

El segundo es un concierto familiar participativo que tendrá lugar el domingo 15 a las 12 horas. Bajo el título '¿A qué suena la Edad Media?' y de la mano de Jota Martínez, el objetivo principal es acercar al público unas músicas que difícilmente se pueden escuchar en circuitos habituales mediante un concierto en vivo en el que los niños tendrán la oportunidad de participar y durante el que se mostrarán detalladamente los instrumentos musicales, reproducciones originales de la Edad Media.

Después del concierto familiar y alineado con la vertiente pedagógica de Before Beethoven Education tendrá lugar la presentación del disco Bravura, Arias Para María Mayor Ordóñez 'La Mayorita' de la soprano valenciana Aurora Peña. Un trabajo centrado en la figura de la destacada actriz y cantante María Mayor Ordóñez, conocida como 'La Mayorita', posiblemente la tiple más famosa de su tiempo. Aurora Peña contará cómo ha sido el proceso de realización de este disco y se visualizará un video que incluye fragmentos de estas arias.

Este proyecto, publicado por La Tendresa Records, ha sido realizado con la Beca Leonardo de Investigación Científica y Creación Cultural 2023 de la Fundación BBVA.

El concierto de presentación del CD es gratuito y las entradas para los dos conciertos del Festival se pueden adquirir a través de la web: https://beforebeethovenfest.com/tienda/