El dúo venezolano SanLuis llenará en abril de pop romántico la sala Auditorio Roig Arena

El dúo venezolano - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dúo venezolano SanLuis actuará el próximo 18 de abril en la Sala Auditorio Roig Arena de València, donde ofrecerá un concierto enmarcado en el 'Aunque Sea Todo World Tour', en el que repasará algunos de los temas más destacados de su trayectoria.

Formado por los hermanos Santiago y Luigi Castillo, SanLuis se ha consolidado como una de las referencias de la balada y el pop romántico en español gracias a un repertorio marcado por la sensibilidad de sus letras y la armonía de sus voces.

En este renovado espectáculo, el dúo recorrerá los principales éxitos de su carrera y compartirá con el público valenciano el sello lírico y vocal que ha definido su propuesta artística desde sus inicios, explica la organización en un comunicado.

Entre las canciones que han marcado su trayectoria destacan sencillos como "Aunque sea poco", "Se acabó" y "Mis ilusiones", temas que han conectado con varias generaciones de seguidores dentro y fuera de Latinoamérica.

"Volver a España siempre es una experiencia mágica. El cariño del público español y de toda la comunidad latina residenciada aquí nos llena el alma y no podemos esperar para compartir esta noche tan especial cantando cara a cara", han señalado los integrantes de la agrupación con motivo de esta nueva visita al país.

A lo largo de su carrera, SanLuis ha construido una sólida trayectoria internacional, respaldada por reconocimientos como el Latin GRAMMY y por colaboraciones con destacados nombres de la música latina. El concierto en la Sala Auditorio Roig Arena supondrá una nueva oportunidad para disfrutar en directo de una de las formaciones más reconocidas del pop romántico en español.

Las entradas para el concierto de SanLuis ya están a la venta en roigarena.com.