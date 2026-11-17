El EACC acoge a partir del viernes la exposición 'La luz violeta' - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 17 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), centro dependiente del Institut Valencià de Cultura (IVC), presenta la exposición 'La luz violeta', de la artista María María Acha-Kutscher, que se abrirá al público el viernes 20 de noviembre. La muestra reúne cinco de sus principales proyectos artísticos en un recorrido por la memoria histórica del feminismo, las luchas por la emancipación y la construcción de la imagen de las mujeres en la cultura y la sociedad

La exposición, que podrá visitarse hasta el 28 de marzo de 2027, plantea una revisión de la trayectoria artística de Acha-Kutscher a partir de un enfoque singular. En lugar de seleccionar obras realizadas a lo largo de los últimos veinte años, la artista ha concebido una seria de instalaciones que sintetizan y reinterpretan cinco de sus proyectos de largo recorrido.

'La luz violeta' reúne propuestas que revisan la representación histórica y cultural de las mujeres. Los proyectos 'Womankind' y 'Todas mis sangres' recuperan imágenes de archivo y fotografías familiares para reconstruir la memoria femenina, mientras que 'Llapanchik' reflexiona sobre la violencia de la colonización mediante la reinterpretación de grabados europeos del siglo XVI con motivos de culturas precolombinas.

Entre las instalaciones incluidas figura 'Old Flowers', creada específicamente para su presentación en el Espai d'Art Contemporani de Castelló. La propuesta aborda el envejecimiento femenino, la menopausia y el paso del tiempo a través de 'collages' y testimonios.

Además, la muestra incorpora los proyectos 'No Kings' y 'No hay Planeta B', centrados en la participación de las mujeres en las protestas sociales y feministas y en las movilizaciones climáticas.

El recorrido se completa con 'Herstorymuseum', un museo imaginario que reivindica la contribución de las mujeres creadoras al desarrollo cultural del siglo XX.

TALLERES Y VISITAS COMENTADAS

La exposición contará con una programación complementaria de talleres y visitas comentadas para personas adultas, público familiar, centros educativos y colectivos.

Con motivo de la apertura de la muestra, el miércoles 18 de noviembre, a las 17.30 horas, el Espai d'Art Contemporani de Castelló celebrará un encuentro con profesorado de los centros escolares que contará con la participación de la artista y del equipo de mediación y didáctica del espacio, con el objetivo de presentar los contenidos de la exposición y las propuestas pedagógicas asociadas.

La información completa sobre 'La luz violeta' y las actividades vinculadas a la muestra puede consultarse en las páginas web del Institut Valencià de Cultura y del Espai d'Art Contemporani de Castelló.