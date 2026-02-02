El EACC se consolida como uno de los centros de arte de referencia en la Comunitat Valenciana

EACC - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), espacio del Institut Valencià de Cultura (IVC), se consolida como uno de los centros de arte de referencia de la Comunitat Valenciana, según el Observatorio de la Cultura 2025. El estudio, impulsado por la Fundación Contemporánea, está elaborado por profesionales del sector cultural de toda España.

El informe, elaborado desde 2009, incluye una serie de rankings e indicadores relativos a la actividad cultural de ciudades, comunidades e instituciones, así como de los acontecimientos culturales más destacados del año.

En su edición de 2025, recientemente publicada, el EACC reaparece entre los espacios culturales más destacados de la Comunitat Valenciana. En concreto, se incorpora como novedad en el puesto número 11 del ranking autonómico, liderado por el IVAM.

La delegada territorial del Institut Valencià de Cultura en Castellón, Nuria Felip, ha expresado su satisfacción por este reconocimiento al esfuerzo realizado durante el último año por el IVC y el equipo del EACC "por hacer una programación cada vez más atractiva que capta el interés del público castellonense, de la Comunitat Valenciana y de todo el país".

Además, Felip ha destacado que el Espai "se está consolidando con un discurso propio dentro de la escena contemporánea, ofreciendo una programación variada que incluye no solo exposiciones, sino también ciclos específicos de cine, música experimental y talleres, junto con actividades que profundizan en diversas disciplinas". En ese sentido, ha valorado que el EACC "vuelva a ser escuchado en el ámbito cultural de la Comunitat Valenciana y de España".

Por último, Felip ha subrayado que no únicamente están trabajando en el contenido programático del EACC, sino también en el continente. En ese sentido, ha valorado el esfuerzo que desde el Institut Valencià de Cultura y de la Generalitat están realizando en mejorar el edificio con importantes actuaciones como la reciente recuperación del estanque que rodea al EACC.

'OFF VOICES'

El Espai d'Art Contemporani de Castelló expone hasta el próximo 8 de febrero la exposición 'Off Voices' de la artista Candice Breitz. La artista nacida en Johannesburgo ocupa la sala del EACC con una serie de obras que exploran cómo el culto a las celebridades, la omnipresencia de las redes sociales y los sistemas de privilegio blanco se utilizan como herramientas que compiten por captar nuestra atención.

El EACC ya prepara la nueva exposición 'The Rise and Fall of Erik Schmidt', del artista berlinés Erik Schmidt, que se inaugurará el viernes 27 de febrero.