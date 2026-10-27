El EACC despide la exposición 'El horizonte de los acontecimientos' del artista francés Abdelkader Benchamma

El EACC despide la exposición 'El horizonte de los acontecimientos' del artista francés Abdelkader Benchamma
El EACC despide la exposición 'El horizonte de los acontecimientos' del artista francés Abdelkader Benchamma - GENERALITAT VALENCIANA
Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 27 octubre 2026 10:57
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CASTELLÓ 27 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), dependiente del Institut Valencià de Cultura (IVC), despide el próximo 1 de noviembre la exposición 'El horizonte de los acontecimientos', del artista francés Abdelkader Benchamma.

La muestra propone una experiencia que transforma la arquitectura del centro a través de una instalación concebida específicamente para el espacio artístico. Mediante el dibujo expandido, la música y las proyecciones audiovisuales, Benchamma invita a adentrarse en un universo que desborda los límites tradicionales del papel y convierte el espacio expositivo en parte fundamental de la obra.

La práctica artística de Abdelkader Benchamma se caracteriza por entender el dibujo como una herramienta autónoma de pensamiento y exploración, capaz de generar universos complejos y nuevas experiencias perceptivas. En esta exposición, sus intervenciones se extienden por las paredes del centro, se integran en su arquitectura y modifican la relación del visitante con el espacio.

La propuesta destaca por sus grandes murales efímeros, dibujados a mano sobre las paredes del EACC por el artista con la colaboración de su asistente, Samuel Bertrand, y de Vanesa Rodríguez, Lucía Sánchez y Beatriz Soriano, estudiantes de la Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló. Estas intervenciones desaparecerán al finalizar la muestra, lo que subraya el carácter singular y temporal de la instalación.

'El horizonte de los acontecimientos' puede visitarse, con entrada libre, hasta el 1 de noviembre. El horario de apertura es de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, mientras que los domingos permanece abierto por las mañanas, de 10.00 a 14.00 horas.

El centro ofrece visitas guiadas para grupos de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas, previa reserva a través del correo electrónico didactica_eacc@ivc.gva.es. Además, los sábados a las 12.30 horas se realizan visitas guiadas abiertas al público, sin necesidad de reserva previa.

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