El EACC despide la exposición 'El horizonte de los acontecimientos' del artista francés Abdelkader Benchamma - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 27 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), dependiente del Institut Valencià de Cultura (IVC), despide el próximo 1 de noviembre la exposición 'El horizonte de los acontecimientos', del artista francés Abdelkader Benchamma.

La muestra propone una experiencia que transforma la arquitectura del centro a través de una instalación concebida específicamente para el espacio artístico. Mediante el dibujo expandido, la música y las proyecciones audiovisuales, Benchamma invita a adentrarse en un universo que desborda los límites tradicionales del papel y convierte el espacio expositivo en parte fundamental de la obra.

La práctica artística de Abdelkader Benchamma se caracteriza por entender el dibujo como una herramienta autónoma de pensamiento y exploración, capaz de generar universos complejos y nuevas experiencias perceptivas. En esta exposición, sus intervenciones se extienden por las paredes del centro, se integran en su arquitectura y modifican la relación del visitante con el espacio.

La propuesta destaca por sus grandes murales efímeros, dibujados a mano sobre las paredes del EACC por el artista con la colaboración de su asistente, Samuel Bertrand, y de Vanesa Rodríguez, Lucía Sánchez y Beatriz Soriano, estudiantes de la Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló. Estas intervenciones desaparecerán al finalizar la muestra, lo que subraya el carácter singular y temporal de la instalación.

'El horizonte de los acontecimientos' puede visitarse, con entrada libre, hasta el 1 de noviembre. El horario de apertura es de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, mientras que los domingos permanece abierto por las mañanas, de 10.00 a 14.00 horas.

El centro ofrece visitas guiadas para grupos de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas, previa reserva a través del correo electrónico didactica_eacc@ivc.gva.es. Además, los sábados a las 12.30 horas se realizan visitas guiadas abiertas al público, sin necesidad de reserva previa.