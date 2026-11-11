El EACC inicia el montaje de la exposición 'La luz violeta' de María María Acha-Kutscher - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 11 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), centro dependiente del Instituto Valenciano de Cultura (IVC), ha iniciado los trabajos de montaje de la exposición 'La luz violeta', de la artista María María Acha-Kutscher, que podrá visitarse del 20 de noviembre de 2026 al 28 de marzo de 202.

La muestra reúne cinco proyectos de largo recorrido desarrollados por la autora, tales como Womankind, Llapanchik, Reimagining Aging, Indignadas y Herstorymuseum. Las obras permiten trazar un recorrido por la memoria histórica del feminismo, las luchas por la igualdad, el envejecimiento femenino y la presencia de las mujeres en la historia cultural.

Acha-Kutscher transforma imágenes preexistentes para cuestionar los modelos de representación de las mujeres y recuperar relatos relegados. Para ello utiliza lenguajes como el collage fotográfico, el dibujo, la escultura y los textos.

El título de la exposición, 'La luz violeta', alude al color asociado históricamente al movimiento feminista y a la lucha por los derechos de las mujeres. La muestra propone así una reflexión sobre la memoria colectiva y la necesidad de situar a las mujeres en el centro de la historia.

TALLERES Y VISITAS COMENTADAS

La exposición se acompañará de una programación paralela con talleres y visitas comentadas adaptada a distintos públicos, desde el infantil y escolar hasta el adulto, además de propuestas dirigidas a colectivos.

La información completa sobre la muestra y las actividades vinculadas se puede consultar en las páginas web del IVC y del EACC .