El EACC ofrece visitas guiadas gratuitas a la exposición del artista Abdelkader Benchamma - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 10 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), espacio del Institut Valencià de Cultura (IVC), ofrece todos los sábados, a las 12.30 horas, visitas guiadas gratuitas a la exposición 'L'horitzó dels esdeveniments', del artista Abdelkader Benchamma. Las visitas, en colaboración con el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, son una oportunidad para descubrir de la mano del equipo de mediación un proyecto concebido específicamente para el centro y que transforma sus salas en una experiencia inmersiva.

Las visitas no requieren reserva previa y permiten profundizar en las claves de una exposición en la que el dibujo se expande sobre la arquitectura del EACC para dialogar con proyecciones y sonido, generando un recorrido que invita a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y el cosmos.

Concebida expresamente para el Espai d'Art Contemporani de Castelló, la muestra explora los límites del dibujo como herramienta de conocimiento y plantea un diálogo entre ciencia, arte y espiritualidad. Para ello, Benchamma toma como punto de partida tanto los estudios científicos sobre agujeros negros y cuerpos celestes como publicaciones ilustradas del siglo XVI, entre ellas 'El libro de los milagros' y el 'Kometenbuch' (El libro de los cometas), en las que los fenómenos celestes eran interpretados desde una perspectiva simbólica y misteriosa.

La instalación combina grandes intervenciones murales realizadas directamente sobre los espacios del EACC con obras de pequeño formato, estableciendo un juego de escalas que permite al visitante alternar entre la inmensidad del paisaje cósmico y la precisión del dibujo minucioso. La arquitectura del centro se convierte así en parte de la propia obra, reforzando el carácter inmersivo de la propuesta.

Los murales han sido realizados durante tres semanas de trabajo en el EACC con la colaboración del artista Samuel Bertrand y del alumnado en prácticas Vanesa Rodríguez, Lucía Sánchez y Beatriz Soriano, de la Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló.

Además de las visitas guiadas de los sábados, el servicio de mediación del centro organiza visitas comentadas y talleres para grupos de martes a viernes, en horario de mañana, adaptados a diferentes edades y necesidades, previa concertación.

La exposición podrá visitarse hasta el 13 de septiembre, con entrada gratuita. El horario del centro es de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Los lunes permanece cerrado.

Toda la programación, así como la información detallada sobre horarios e inscripciones, puede consultarse en la página web del IVC y del EACC.