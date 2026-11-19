Archivo - 'Eclipsi Total' Regresa A Rambleta Para Cerrar Su Gira Tras Conquistar A La Crítica Y Alzarse Con El Premio Max - VILLAR LOPEZ - Archivo

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Eclipsi total', la premiada producción de la compañía valenciana Pont Flotant, regresa a Rambleta los próximos 27 y 28 de noviembre para poner el broche final a su gira.

Coproducido por Pont Flotant y Rambleta, el espectáculo vuelve al escenario donde comenzó su recorrido hace cinco años, tras una extensa trayectoria internacional marcada por el reconocimiento de la crítica y el público.

Desde el espacio cultural subrayan que la obra se despide de los escenarios tras acumular numerosos reconocimientos, entre los que destaca el Premio Max a la Mejor Autoría Teatral, al que se suman los premios al Mejor Espectáculo de Teatro y a la Mejor Iluminación de los Premios de las Artes Escénicas Valencianas 2022, el Premio del Público del FIOT de Carballo y el Premio a la Contribución Teatral de la Cartelera Turia, además de una candidatura al Max al Mejor Espectáculo de Teatro.

A lo largo de estos cinco años, 'Eclipsi total' ha recibido una excelente acogida por parte de la crítica, que ha destacado la sensibilidad y la capacidad de Pont Flotant para abordar un tema tan complejo como la muerte desde la sencillez, el humor y la emoción.

El montaje ha conseguido conectar con el público a través de una reflexión profundamente humana sobre la vida y su final. ¿Cómo vivimos sabiendo que un día dejaremos de estar vivos? Esta es la pregunta que atraviesa 'Eclipsi total', una creación que utiliza el fenómeno astronómico como metáfora de un destino inevitable: el final de nuestra existencia.

A partir de esta premisa, Pont Flotant construye una propuesta "tan íntima como universal", interpretada por Àlex Cantó y Jesús Muñoz, que invita al espectador a reflexionar sobre la memoria, el paso del tiempo, el legado y nuestra relación con la muerte.

Lejos de abordar el tema desde el dramatismo, la compañía recurre al humor, la ternura y la cotidianidad para hablar con naturalidad de una de las grandes cuestiones de la condición humana.

EJERCICIO DE IMAGINACIÓN

Entre lo trascendental y lo cotidiano, el espectáculo propone un ejercicio de imaginación sobre lo inimaginable: qué significa desaparecer, qué dejamos atrás y qué huella permanece de nuestra existencia.

La reflexión sobre el tiempo y las distintas etapas de la vida ha sido una constante en la trayectoria de Pont Flotant. Desde la infancia abordada en 'Com a pedres' hasta la vejez de 'Algunes Persones Bones', pasando por 'Exercicis d'amor' o 'El fill que vull tindre', la compañía ha construido un lenguaje escénico propio en el que la experiencia personal se transforma en una reflexión colectiva.

Con 'Eclipsi total', Pont Flotant profundiza en esta línea de creación para enfrentarse directamente a uno de los grandes tabúes de nuestra sociedad. La obra, creada por Àlex Cantó, Joan Collado, Jesús Muñoz y Pau Pons, refleja la particular sensibilidad de la compañía para abordar cuestiones universales desde una perspectiva cercana, personal y profundamente humana.