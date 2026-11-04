ECO Les Aules acoge la muestra 'Altres paisatges', una mirada a los efectos del fuego en la Sierra de Espadán - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Castellón ha abierto las puertas del Espai Cultural Obert - ECO Les Aules a la exposición 'Altres paisatges', una muestra de Agustín Serisuelo sobre la transformación del paisaje de la localidad de Betxí después del incendio del pasado verano en la Sierra de Espadán.

Se trata de una combinación de fotografía, escultura y pintura que muestra al público los cambios que ha experimentado el entorno natural tras el fuego, ha destacado la Diputación en un comunicado.

El diputado de Cultura de la institución provincial, Alejandro Clausell, ha visitado la muestra y ha asegurado que 'Altres paisatges' "profundiza en las emociones y nos invita a reflexionar sobre la importancia de preservar el medio ambiente".

El reciente incendio a los pies de la Sierra de Espadán la ha convertido en un territorio "carbonizado, chocando con la memoria anterior a esa catástrofe, en la que destacaba la densidad de la masa vegetal".

Agustín Serisuelo experimenta a partir de ese contraste y convierte la fotografía en materia y objeto artístico para reflexionar sobre la fragilidad del paisaje, la pérdida y la permanencia de la memoria, invitando a contemplar con calma las huellas de una transformación irreversible.

"Una obra que es mucho más que una exposición fotográfica", ha señalado Clausell, quien ha destacado el valor de esta propuesta artística para "acercar a los ciudadanos las consecuencias del fuego sobre el entorno natural de nuestra tierra".

Así, frente a la inmediatez de la cultura visual contemporánea y la velocidad con la que se consumen y olvidan las catástrofes territoriales, esta propuesta contrapone la lentitud del proceso. Convertir la imagen en materia implica detener el tiempo de la captura y obligar a la mirada a detenerse en la estratificación del objeto.

'Altres paisatges' define el estilo habitual de Agustín Serisuelo, artista plástico especializado en indagar las complejas relaciones entre la escultura, la fotografía y el paisaje concebido como una construcción cultural. A través de un enfoque predominantemente tridimensional y conceptual, su trabajo reflexiona sobre la memoria, las dinámicas de la arquitectura y la transformación del paisaje.

La muestra permanecerá en el edificio de la institución provincial hasta el próximo 5 de diciembre y estará abierta al público de lunes a sábado de 10.00 a 14.00 horas, en horario de mañana, y de 17.00 a 21.00 horas, en horario de tarde. Domingos y festivos cerrados.