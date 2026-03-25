La economía de la Comunitat Valenciana crecerá un 3% en 2026 y un 2,2% en 2027, según las previsiones de BBVA Research

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VALÈNCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La economía de la Comunitat Valenciana crecerá un 3% en 2026, un año en el que seguirá beneficiándose del impulso a la inversión derivado de las medidas de apoyo tras la dana, según las previsiones de BBVA Research.

Finalmente, el progresivo agotamiento de los efectos de las ayudas postdana explica una perspectiva de crecimiento de la Comunitat Valenciana algo inferior al promedio (2,2%) en 2027.

Respecto al cierre de 2025, la Comunitat Valenciana, impulsada por la inversión y la construcción por las medidas tras la dana, ha liderado el crecimiento con un 3,2%.

En cuanto al empleo, en 2026 la Comunitat Valenciana liderará también el crecimiento del empleo, con un 3,3%.

DATOS GENERALES

En términos generales, BBVA Research mantiene su previsión de crecimiento para España en 2026 en el 2,4%, apoyada en el avance del consumo privado y en el dinamismo de las exportaciones de servicios no turísticos.

El dinamismo de las exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos, junto con el efecto refugio frente a otros mercados, impulsará a la Comunidad de Madrid (2,7%) y a las islas -Baleares y Canarias (2,5%)-. Estas dos últimas son además las únicas regiones cuya previsión se revisa al alza respecto a enero. Por su parte, Murcia (2,5%) podría verse beneficiada por el aumento del gasto en defensa y la mejora del turismo nacional.

En un grupo intermedio, Cataluña, Castilla-La Mancha y Andalucía podrían crecer en línea con la media nacional (2,4%), con impactos diferenciales que tienden a compensarse. En Cataluña, los problemas en las infraestructuras y el menor dinamismo de las exportaciones de bienes se verían compensados por el impulso del turismo. En Andalucía, el avance a corto plazo se ve algo más condicionado por las inundaciones y las dificultades en las infraestructuras.

Por debajo de la media se situarán las comunidades del Cantábrico, afectadas por el encarecimiento de la energía y un contexto menos favorable para el comercio exterior: Galicia (2,3%), Cantabria (2,2%) y País Vasco, Asturias, Navarra y La Rioja (2,0%), junto con Aragón (1,9%). Aunque Cantabria y Navarra muestran un arranque de año algo mejor de lo previsto, se mantienen por debajo de la media. Por su parte, un inicio de 2026 más débil y un sector público relativamente menos dinámico explican el menor crecimiento de Castilla y León y Extremadura (1,8%).

Hacia delante, en 2027 BBVA Research revisa al alza las previsiones de crecimiento en la mayoría de las comunidades autónomas. La normalización del precio del petróleo y la mayor demanda europea impulsarán la recuperación de la industria y el avance de las exportaciones de bienes, favoreciendo un crecimiento superior a la media en Cataluña (2,5%) y en buena parte del. Además, el envejecimiento de la población en varias de estas regiones podría verse compensado por el aumento de las pensiones, ligadas a la inflación.

Por su parte, la Comunidad de Madrid crecería en línea con la media nacional (2,4%), apoyada en el mayor gasto en defensa, el dinamismo del consumo privado y el buen comportamiento de las exportaciones de servicios, especialmente las no turísticas.

Asimismo, el aumento del consumo público -impulsado por el crecimiento de los salarios de los funcionarios y la ausencia de medidas de consolidación fiscal- favorecerá a las comunidades con mayor peso del empleo público, como Asturias (2,4%), Andalucía (2,4%), Castilla-La Mancha (2,3%) Extremadura y la Región de Murcia (2,2%).

En contraste, la normalización del turismo y las limitaciones a su capacidad de crecimiento podrían moderar el avance en Canarias y Baleares (2,0%), si bien sus perspectivas mejoran respecto a lo previsto hace un trimestre. Finalmente, el progresivo agotamiento de los efectos de las ayudas postdana explica un crecimiento de la Comunitat Valenciana algo inferior al promedio (2,2%).

Fortaleza en el crecimiento del empleo BBVA Research prevé que el crecimiento anual del empleo en términos EPA en España se sitúe en el 2,6% en 2025, moderándose hasta el 2,3% en 2026 y el 2,0% en 2027. En 2026, el crecimiento del empleo seguirá mostrando un tono favorable en la Comunitat Valenciana (3,3%), Madrid (2,7%), Castilla-La Mancha (2,6%) y Andalucía (2,5%), que crecerán por encima de la media nacional. Por el contrario, Asturias (1,2%), País Vasco (1,1%) y Aragón (1,1%) registrarían avances más limitados.

En 2027, la creación de empleo mantendría un ritmo algo más moderado, con Galicia (2,4%), La Rioja (2,3%), Andalucía (2,2%), Navarra (2,2%), Castilla-La Mancha (2,1%), Cataluña (2,1%), Cantabria (2,1%), Extremadura (2,1%) y Madrid (2,0%) entre las regiones con mayor crecimiento. En contraste, Baleares (1,6%), Castilla y León (1,6%), Murcia (1,6%), Canarias (1,5%) y Asturias (1,3%) mostrarían incrementos más contenidos, en línea con un menor impulso del turismo y de la demanda interna.