EDAV y Fundación SGAE seleccionan los doce proyectos de su evento audiovisual 'One to one'

EDAV y La Fundación SGAE anuncian los proyectos seleccionados para su evento audiovisual 'One to one'

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación Escriptors de l'Audiovisual Valencià (EDAV) y la Fundación SGAE, a través del Consejo Territorial de SGAE en la Comunitat Valenciana, han anunciado los doce proyectos escogidos para participar en la XI edición de su evento para profesionales valencianos del audiovisual 'One to one'.

La iniciativa permitirá a las creadoras y creadores seleccionados presentar el próximo 26 de junio sus trabajos ante productoras de todo el país para, así, contribuir a desarrollar e impulsar el talento local, según han informado ambas entidades. El proyecto cuenta con el respaldo de las asociaciones de productores PAV (Productors Audiovisuals Valencians), AVANT (Associació de Productors Audiovisuals Independents de la Comunitat Valenciana) y AVAPI (Asociación Valenciana Audiovisual de Productores Independientes), así como el patrocinio de À Punt.

En total, se han seleccionado seis proyectos de largometrajes de ficción y otros tantos de series para televisión. Los títulos escogidos en el primer apartado son 'La mujer de hierro', de Nacho Ruipérez Fernández; 'El infinito bajo tierra', de Alberto Evangelio Ramos y Jorge Navarro de Lemus; 'Los avatares de Lola', de Beatriz García Alós; 'Muerde', de José Sospedra; 'Lady Macbeth', de Ana Piles Giménez y 'La bruja', de Lucía Blasco.

Por lo que se refiere a las series para televisión, los trabajos escogidos son 'Jabato', de Joan Carles Albalat; 'Valentín', de Marina Igual e Iván Fernández de Córdoba; 'Malvasía', de Laura Pérez Gómez; 'El rey mago', de Alexandre Martínez Orts y Sergi Tellols Rizo; 'Once contra una', de María Vanacloig Sánchez y 'Amordazados', de Ricardo Garijo Lima.

El jurado de la XI edición de 'One to one', integrado por representantes de las organizaciones convocantes y de las entidades de productores colaboradoras, ha subrayado la "notable calidad de los proyectos presentados y de los dosieres que los respaldaban, reflejo del esfuerzo constante de las distintas asociaciones profesionales por fomentar la formación continua de nuestros cineastas, así como de la eficacia de iniciativas que, como la de este One to one, comienzan a dar sus frutos".

La Fundación SGAE y EDAV ofrecen también a las autoras y autores seleccionados la posibilidad de disfrutar de un servicio de tutorías, que ha arrancado este martes en la sede valenciana de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Así, de la mano de los especialistas Tirso Calero (proyectos de series) y Àlvar López (largometrajes), tendrán la oportunidad de trabajar en sus propias presentaciones y mejorar sus proyectos.

Al finalizar las tutorías, Zebina Guerra, guionista y profesora de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), completará la formación con un taller de preparación al pitch.

Por último, EDAV impulsa una iniciativa que permitirá a Isabel Ivars, responsable de ventas internacionales con una larga trayectoria en la industria del cine, escoger de entre todos los participantes los proyectos más destacados para asesorar a sus autoras y autores, y acompañarles en la realización de dosieres profesionales enfocados a la internacionalización de los proyectos.

'One to one' es un evento dirigido a profesionales valencianos y creado con la finalidad de impulsar y facilitar la realización de nuevas obras para cine y televisión. En 2015 se celebró la primera edición de esta iniciativa que, desde entonces, ha permitido a numerosas creadoras y creadores de la Comunitat Valenciana presentar sus proyectos a empresas productoras.

Largometrajes como 'Vivir dos veces', de María Mínguez, y 'Quan no acaba la nit', de Óscar Montón y Tirso Calero, pasaron por ediciones previas de 'One to one', que también ha propiciado la venta de títulos como el documental 'Tiempo y cartones', de Luis Ponce.