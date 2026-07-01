Edgar Suites invertirá 14,8 millones en un edificio en Ciutat Vella para un aparthotel "premium"

Edgard Suites adquiere un activo en Carrer del Bany, Ciutat Vella, para desarrollar un nuevo aparthotel premium, con una inversión total prevista de 14,8 millones de euros - EDGARD SUITES

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Edgar Suites, operador-inversor de origen francés especializado en edificios de aparthoteles "premium", avanza en su expansión en España con la adquisición de un nuevo activo en València en el que invertirá 14,8 millones de euros. El inmueble, ubicado en Carrer del Bany, en Ciutat Vella, supone la cuarta inversión de la compañía en el mercado español desde su llegada al país en 2025.

Este inmueble será el primero que la compañía pondrá en operación en el mercado español, con una apertura prevista para marzo de 2027. El proyecto se suma al ya anunciado en la zona del Botànic, cuya inauguración está prevista inmediatamente después que la del proyecto de Ciutat Vella, para el segundo trimestre de ese mismo año.

El proyecto, desarrollado en formato llave en mano, contará con una superficie total de más de 2.000 metros cuadrados distribuidos entre estudios y unidades de un dormitorio, con una capacidad equivalente a 60 habitaciones de hotel con espacio para 134 huéspedes.

Desde su entrada en España en 2025, Edgar Suites ha invertido cerca de 60 millones de euros en el desarrollo de una cartera de 243 habitaciones y ha cerrado cuatro operaciones: dos en València y dos en Málaga, según ha informado la empresa en un comunicado.

La compañía desarrolla un modelo que combina "inversión inmobiliaria y gestión operativa, identificando activos con potencial de transformación para darles una segunda vida mediante una oferta premium de corta y media estancia, adaptada a viajeros que buscan espacios más amplios, flexibles y experienciales".

La directora de Expansión para España y Portugal de la empresa, Casilda Mulliez, ha afirmado que están "muy contentos de tener la oportunidad de entrar en una zona tan emblemática e importante como Ciutat Vella".

"Esta adquisición representa un paso estratégico clave para Edgar Suites en España y vuelve a poner de manifiesto nuestra convicción sobre el potencial de València como uno de los destinos urbanos más atractivos para nuestro modelo".

En esta línea, ha destacado su "apuesta" por la ciudad "porque encaja perfectamente con nuestra estrategia de expansión, al combinar sólidos fundamentales de turismo urbano, donde destacan una duración media de la estancia elevada, una creciente visibilidad internacional y una base de demanda diversificada".

Para Xavier O'Quin, presidente de Edgar Suites, esta nueva adquisición en València "se enmarca plenamente en nuestra estrategia de expansión en los principales destinos turísticos de España. Estamos especialmente satisfechos de poder incorporarnos a una ubicación tan singular como Ciutat Vella, en una ciudad en la que ya hemos identificado un fuerte potencial y donde seguimos viendo oportunidades de crecimiento a largo plazo".