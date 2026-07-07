La 7ª edición de 'Contes a peu de mar' arranca este miércoles en la explanada del Planetario de Castelló

Cartel de 'Contes a peu de mar' - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 7 Jul. (EUROPA PRESS) - -

La séptima edición del ciclo de narración oral 'Contes a peu de mar' arrancará el próximo miércoles. Un año más, la explanada del Planetario se convertirá en un gran teatro al aire libre con los mejores cuentacuentos nacionales e internacionales.

El encargado de inaugurar este año el festival es el cubano Aldo Méndez con 'Los viajes del espantapájaros'. Le avalan sus más de tres décadas sobre los escenarios de hasta quince países de América, África y Europa.

Tras él llegarán Blai Senabre (Alicante), Légolas Colectivo Escénico (Madrid), Marta Escudero (México), Perico el contador de historias (Castellón), Paula Bernabeu (Castellón) y Eugenia Manzanera (Salamanca), quienes desplegarán su talento escénico. Las funciones tendrán lugar los días 8, 15, 22 y 29 de julio, y 5, 19 y 26 de agosto.

La concejala de Cultura, María España, ha destacado que se trata del festival familiar por excelencia, en el que padres e hijos comparten una experiencia mágica.

"Grandes y pequeños quedan maravillados con las increíbles narraciones de los profesionales que participan. El éxito de público no deja de aumentar edición tras edición, sin duda estamos ante una de las actividades estrella de nuestro verano", ha dicho.