La edil de Picassent Leticia Hernandis renuncia al área de Comercio tras retractarse de su dimisión de todos los cargos

La concejala de Compromís en Picassent (Valencia) Leticia Hernandis - AYUNTAMIENTO PICASSENT

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Compromís en Picassent (Valencia), portavoz de esta formación en el consistorio y hasta ahora edil responsable de las áreas de Comercio, Empleo, Escuelas Taller, Formación, Mercado, Promoción Económica y Agencia de Desarrollo Local, Leticia Hernandis, que presentó a principios de mes la dimisión de todos sus cargos por "motivos personales" y que luego se retractó de ella, ha renunciado ahora al área de Comercio y a su dedicación exclusiva.

La edil ha asegurado, en un comunicado, que adopta esta decisión de manera "consciente y reflexionada" y expone: "En los últimos meses, desde algunos sectores se me ha acusado de ser un obstáculo para el impulso del comercio local. Y nada me preocupa más que el bienestar de todos los valientes y valientas que levantan la persiana cada mañana para ofrecernos un servicio de proximidad".

Dicho esto, ha afirmado que renuncia a esta competencia "a sabiendas de que en el próximo pleno se aprobará un nuevo sistema de bonos comercio por los que he estado trabajando desde que fui nombrada concejala, que los pliegos de licitación de la Feria del Comercio y la Tapa están ya preparados para publicarse y que he firmado una propuesta de convenio con la Asociación de Comerciantes que facilitará la colaboración entre las partes".

Además, ha garantizado que el comercio de Picassent "se queda en buenas manos", en las de su compañero de grupo Juanfran Albert. Y ha indicado que, a partir de ahora, se centrará en "llevar a buen puerto todas las modificaciones que hacen falta para reactivar el mercado municipal y para continuar convirtiendo la formación en nuestra localidad en un referente para la comarca".

Por último, ha agradecido a la alcaldesa de Picassent, Conxa García, la confianza depositada cuando le nombró concejala de Comercio. "Para mí ha sido todo un honor representar a nuestro comercio local y poder organizar una Feria del Comercio y la Tapa como la de 2025, que batió todos los récords de participación", ha añadido.

SE RETRACTÓ DE SU DIMISIÓN SEMANAS DESPUÉS

La concejala Leticia Hernandis presentó a principios de este mes de junio la renuncia a todos sus cargos por "motivos personales". Un mes antes, la Associació de Comerciants, Serveis i Mercat de Picassent había pedido su cese tras acusarla de "burlarse" de esta organización por la concesión de una subvención a la Unió Gremial, asociación en cuya junta directiva está su pareja, entre otros motivos.

Hernandis presentó un escrito con fecha 4 de junio en el que comunicaba su "renuncia al cargo por motivos personales". Sin embargo, con fecha 23 del mismo mes, registró otro, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que informa de la revocación de su dimisión como concejala y portavoz de Compromís-Unides per Picassent.

"Como comuniqué en su momento, mi decisión de dimitir era personal y se tenía que tratar en la asamblea municipal de mi partido, que el pasado 20 de junio me solicitó por unanimidad continuar trabajando como concejala y portavoz hasta el fin de la legislatura", señala.

EL PP LE ACUSA DE "HACER UNA COSA Y LUEGO LA CONTRARIA"

La portavoz del PP en la localidad, Immaculada González, en declaraciones a Europa Press, ha reprochado a Hernandis que haya actuado tras retractarse de su dimisión y ahora renunciar a parte de sus competencias "como si aquí no ha pasado nada", se ha mostrado "sorprendida" por estos hechos y ha cargado contra ella por "hacer una cosa y luego la contraria".

Además, ha afirmado que la Associació de Comerciants, Serveis i Mercat de Picassent, con la que ha mantenido conversaciones, "se mantiene en lo dicho" de sostener que con Hernandis "no hay relación". "Se ratifican en todo", ha garantizado. En todo caso, ha garantizado que el PP de Picassent continuará siempre al lado de los comerciantes.

Dicho esto, ha adelantado que la idea de los 'populares' es presentar de nuevo en el pleno del próximo mes de julio la moción para reclamar la dimisión de la edil por "dejadez de funciones e inacción" y para instar al equipo de gobierno, integrado por el PSPV y Compromís, a asumir responsabilidades.

Antes, se ha mostrado "a la expectativa" de las explicaciones que ofrezca la concejala Leticia Hernandis en el pleno correspondiente al mes de junio, que se celebrará este próximo martes 30, en el que comparecerá voluntariamente, según recoge el orden del día del mismo. "Vamos a esperarnos a ver qué dice y cómo justifica hacer una cosa y luego la contraria", ha subrayado.