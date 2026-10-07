Editoriales valencianas valoran su paso por Liber 2026: "Es una oportunidad única como puerta al mercado LATAM"

Las editoriales valencianas se internacionalizan en Liber: "Vamos con el radar activo para detectar tendencias globales" - AEPV

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las editoriales valencianas han valorado su paso por Liber International Book Fair 26, que este año se ha celebrado en Barcelona del 29 de septiembre al 1 de octubre, ya que consideran que es "un buen escaparate" para sus libros, para ayudar a avanzar en la internacionalización y poder fijar la mirada en las tendencias globales. "Es una oportunidad única como puerta al mercado sudamenricano", resumen.

Con el apoyo de la Associació d'Editorials del País Valencià (AEPV) y la Generalitat Valenciana, las editoriales han podido celebrar reuniones profesionales, han llevado a cabo estudios de mercados e incluso han podido negociar derechos.

Según ha informado la AEPV, en Liber 2026 han participado en el estand de la Generalitat Edicions Bromera, Andana Editorial, Editorial Gusanillo, Editorial Pre-Textos, Grupo Ediciones Kiwi, Litera Libros, Postdata Ediciones, Publicacions de la Universitat de València, Rubio, Publicacions de la Universitat d'Alacant, Savanna Books y Tu cuento y tú. Además, les editoriales valencianas Barlin Libros, Grupo Editorial Sargantana, Iglú Editorial y Degomagom, ambas del Grupo Olé Libros, han estado presentes a través de otros estands.

Liber International Book Fair 26 es uno de los encuentros internacionales del mundo del libro "más importantes" del territorio peninsular, además de estar planteada como un "auténtico puente profesional" entre Europa y América Latina. En los expositores participan 250 editoriales de 16 países, visitados por 9.000 profesionales del sector con representación de 68 países.

En esta edición había programadas 75 actividades en tres días, con casi 200 ponentes y más de 500 profesionales acreditados a través del programa de compradores, prescriptores, editores y agentes editoriales.

"Hace ya unos cuántos años que asistimos a Liber, y nuestro proceso de internacionalización está haciendo bastante efecto. Ya tenemos distribuidores en varios países y el objetivo es consolidar la relación con ellos y abrir mercados nuevos", ha explicado Antoni Alcolea, director del Grupo Editorial Olé Libros.

En esta línea, ha añadido que la feria "ha ido muy bien, hemos tenido una buena cantidad de reuniones de calidad" y ha recalcado que para el sector editorial valenciano es "importante internacionalizarse y darnos a conocer porque tenemos una producción literaria de calidad bastante alta".

"Liber es un buen escaparate para nuestros libros de cara a distribuidoras, editoras y librerías, especialmente de LATAM", ha detallado Cristina Camarena, fundadora de Savanna Books. "Venir cada año hace que consolides contactos y, aunque un año parezca que no has cerrado ventas, al final todo suma", ha dicho, y ha añadido que este año han hecho entrevistas y visitas "y estamos contentas. El estand está bien, pero también hay espacio para la mejora, para que cada año tengamos un espacio con más peso y envergadura", ha considerado.

Ricard Peris, editor de Andana Editorial, ha indicado por su parte que Liber representa "una oportunidad única como puerta hacia el mercado sudamericano". "Para Andana, como editorial especializada en literatura infantil y juvenil, tanto valenciana como internacional, Liber representa una ocasión muy buena para dar difusión tanto al trabajo de escritoras y escritores valencianos como para lanzar a autores internacionales a quienes traducimos", ha sostenido.

"RADAR ACTIVO"

Además, ha apuntado que van con el "radar activo para detectar tendencias globales, y también para consolidar relaciones dentro del mercado nacional. Terminamos la experiencia muy satisfechos".

Liber 26 ha sido la primera parada internacional del nuevo curso. Muy pronto el sector editorial valenciano participará en la Frankfurter Buchmesse, la Feria del Libro de Fráncfort, conocida como la más grande del mundo en cuanto a compraventa de derechos de autor y licencias internacionales. Más adelante estará en otros eventos y encuentros profesionales de referencia como Angulema, Bolonia o la FIL Guadalajara de México.