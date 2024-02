Editors, Triángulo de Amor Bizarro y Gazella se unen al cartel del Deleste Festival

VALÈNCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Editors, Triángulo de Amor Bizarro y Gazella se unen al cartel de la XII edición del Deleste Festival, que se celebrará los próximos días 17 y 18 de mayo en los Jardines de Viveros de València.

Estos nombres se unene a los ya confirmados Sleaford Mods, Twin Atlantic y Cora Yako, señala la organización en un comunicado.

Si algo ha caracterizado a los británicos Editors ha sido siempre marcar la diferencia. Formados allá por 2002, tan solo tres años después y tras haberse convertido en toda una sensacional internacional gracias a su portentoso debut "The Back Room", los de Birmingham no dudaron un instante en cambiar su sonido y otorgar el protagonismo a los sintetizadores. Desde entonces, la banda no ha parado de asumir riesgos sin dejar de cosechar éxitos.

Su último LP hasta el momento, "EBM", es buena prueba de ello: en colaboración con Benjamin John Power, también conocido como Blanck Mass y miembro de Fuck Buttons, han alumbrado un álbum a caballo entre el indie pop, el revival ochentero y los sonidos industriales.

Por su parte, otros que pueden presumir de veteranía son Triángulo de Amor Bizarro, toda una institución en la escena independiente española. Seis álbumes de estudio, diez Premios MIN, dos Premios Ruido, dos Premios IMAS en México y recomendados por los mismísimos My Bloody Valentine, que no dudaron en escogerlos para abrir su presentación en CDMX, o por el gurú Peter Hook, legendario fundador de Joy Division y New Order.

Su último disco, "SED", es toda una declaración de principios: un álbum conceptual que te agarra y no te suelta entre guiños cinematográficos y ese sonido noise tan característicos de los gallegos.

Para finalizar un "trío se ases" se ha elegido a los valencianos Gazella. Su debut homónimo, parido el pasado noviembre bajo cabecera de Foehn Records, ha sido una de las más gratas sorpresas surgidas en nuestra cantera independiente en las últimas temporadas.

Esta edición del Deleste contará, un año más, con el apoyo de Cervezas Alhambra.