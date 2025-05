Eduación se reunirá el lunes con el comité de huelga por el paro de los tribunales de oposición previsto el 31 de mayo

McEvoy asegura que las pruebas se celebrarán con "total normalidad" y critica la postura "insolidaria" e "irreponsable" de los convocantes

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación se reunirá el próximo lunes con el Comité de Huelga de los tribunales de oposición por la convocatoria prevista el 31 de mayo, fecha que coincide con la segunda jornada de las oposiciones de Secundaria --la primera está fijada para este sábado 24 de mayo--.

El paro, convocado por el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) y Consell Sindical Obrero (CSO) para el próximo 31 de mayo tiene lugar después de que la Conselleria de Educación anunciara que "no abonará las gratificaciones por asistencia a los tribunales de oposiciones que ya se ha aplicado de forma retroactiva a los tribunales del cuerpo de maestros de 2024", según estas entidades.

Los sindicatos recordaron que hasta las oposiciones de 2023 los tribunales de oposiciones cobraban con normalidad las asistencias a los tribunales. Así en 2023 la presidencia y la secretaría de los tribunales cobraba 90 euro/día y los y las vocales 74,50 euro/día, unas cantidades que ahora dejan de cobrar a partir de la finalización de las actividades lectivas, es decir, a partir del 19 de junio.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, tras la presentación de los resultados de la Evaluación de Diagnóstico del curso 2023-2024 donde, preguntado por los medios, ha asegurado que las pruebas se van a celebrar con "total normalidad".

En este sentido, ha indicado que el próximo lunes se reunirá la dirección general de Personal para escuchar los planteamientos de los sindicatos. "Estamos abiertos, por supuesto, a escucharles, aunque somos muy críticos con la postura que tienen, puesto que es muy insolidaria con sus propios compañeros docentes y muy irresponsable, si me permiten", ha remarcado.

"Vamos a hablar con parte de los convocantes puesto que están jugando con casi 19.000 personas que llevan mucho tiempo preparando estas oposiciones. Por supuesto, nosotros vamos a garantizar que se celebren y que nadie se vea perjudicado", ha sostenido.

PARECE "MÁS UN BOICOT"

Asimismo, ha indicado que la convocatoria de huelga parece "más un boicot" por la forma en la que se ha planteado y ha insistido en que las pruebas se van a celebrar. "No vamos a dejar en la estacada a todas estas personas por culpa de la irresponsabilidad de un sindicato", ha aseverado.

"Me consta que solo hay un sindicato y otro muy minoritario que ha convocado, si no me equivoco, y también me consta que el resto de sindicatos no parecen muy conformes con el asunto. De hecho, están recibiendo más quejas por parte de los opositores que lo contrario, porque los tribunales tienen garantizado su funcionamiento, tienen garantizado el pago como en otras ocasiones, lo tienen todo garantizado", ha subrayado.