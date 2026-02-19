Educación activa cambios en Primaria: más Matemáticas y lenguas, tiempo de lectura específico y notas cada trimestre

Archivo - Imágenes de la vuelta al colegio. ARCHIVO. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Todos los centros de Educación Primaria de la Comunitat Valenciana podrán tener una sesión diaria de Matemáticas a lo largo de toda la etapa, además de "reforzar" otras dos materias instrumentales, Castellano y Valenciano. Asimismo, al finalizar cada trimestre, se emitirá un boletín de notas con las calificaciones en cada área.

Estas son algunas de las principales novedades que propone la Conselleria de Educación para modificar el horario y ordenación de la Educación Primaria. El departamento que dirige Carmen Ortí iniciará la próxima semana la tramitación de los cambios, que también alcanzarán a los currículos de Bachillerato.

Para ello, la administración abrirá la negociación con las organizaciones sindicales, representantes de familias y alumnos, así como con los representantes de la enseñanza concertadas, todo ello, "con el fin de recoger las propuestas de todos los colectivos representativos de la comunidad educativa", asegura Conselleria en un comunicado.

Por lo que se refiere a Educación Primaria, en la propuesta inicial trasladada por la Conselleria, destaca "el refuerzo de las áreas instrumentales" --Matemáticas, Valenciano y Castellano-- en Educación Primaria, cuyo horario se incrementa "significativamente". El objetivo de esta medida, subrayan, es "reforzar las competencias del alumnado en los niveles iniciales y prevenir futuras dificultades de aprendizaje".

Concretamente, en el caso de centros que opten por sesiones de 45 minutos, podrán dedicar una sesión diaria a Matemáticas durante toda la etapa. Todos los centros podrán tener en 1º y 2º de Educación Primaria una sesión diaria de Valenciano y otra de Castellano, de manera que en estos dos primeros cursos de la etapa la mitad del tiempo lectivo se dedicará a las tres áreas instrumentales, detallan.

TIEMPO ESPECÍFICO DE LECTURA

Otra de las novedades sobre el nuevo horario de Educación Primaria será la introducción de un tiempo específico de lectura en 3º y 4º de Primaria, de una hora y media semanal. Así, se pretende "generar y fomentar un hábito lector en todo el alumnado que tenga continuidad en los niveles siguientes, favoreciendo que el alumnado más vulnerable disponga de un tiempo de lectura semanal garantizado".

Al finalizar 4º curso, todos los alumnos realizarán la evaluación de diagnóstico y, en el horario de 5º y 6º de Educación Primaria, se reserva una sesión semanal de libre disposición, para que los centros, haciendo uso de su autonomía pedagógica y organizativa, puedan ampliar el horario de algún área instrumental o dedicarla al fomento de la lectura.

De esta manera, se pretende que los centros dispongan de ese margen de autonomía adicional para poder implementar sus planes de mejora tras analizar los resultados de la evaluación de diagnóstico en el centro.

Con la finalidad de "fomentar realmente el hábito y dominio de la lectura", se establecerá en el segundo ciclo de la etapa un tiempo diario de lectura que se concretará en esta modificación del decreto. Y teniendo en cuenta que, al finalizar el segundo ciclo de esta etapa, el alumnado debe realizar las evaluaciones de diagnóstico, es recomendable incluir en el decreto un tiempo lectivo en el tercer ciclo de libre disposición para que los centros dispongan de cierto margen de autonomía en la elaboración de sus planes de mejora, a partir del análisis de los resultados de dichas evaluaciones.

En cuanto a evaluación, el nuevo decreto propuesto recoge los criterios de evaluación de 1º y 2º de Primaria y, como principal novedad, al finalizar cada trimestre se emitirá un boletín de notas para cada alumno/a con las calificaciones en las distintas áreas y las observaciones del equipo docente.

Así, esta medida persigue un doble objetivo: que la información sobre la evaluación que se traslada a las familias sea más clara y comprensible y reducir la carga burocrática del profesorado, eliminando los anteriores informes cualitativos regulados en el anterior decreto.

Como última novedad en Educación Primaria, la Conselleria incluye una propuesta en la línea de que los dispositivos digitales como herramienta de trabajo en el aula no puedan sustituir el libro de texto, tal y como anunció la consellera en su primera comparecencia en Les Corts.

BACHILLERATO

En Bachillerato, la Conselleria trasladará una nueva propuesta de currículo que afecta a todas las materias comunes y de modalidad de la etapa. Obedece, según argumentan, a que se han observado "incoherencias entre los currículos establecidos por el Decreto 108/2022, de 5 de agosto, y los aspectos básicos del currículo, que tienen carácter de norma básica en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril".

Estas "incoherencias" afectan, según Educación, a los saberes básicos (contenidos) en buena parte de materias, y a la totalidad de competencias específicas y criterios de evaluación, por lo que se ha establecido una nueva redacción armonizada con el currículo del resto de comunidades autónomas.

En el ámbito de las materias optativas, se ha incluido una nueva materia relativa a la Unión Europea. Con esta, se apuesta por "fomentar la ciudadanía europea y los valores comunes del proyecto europeo, dando respuesta a las inquietudes de los centros educativos y su interés cada vez mayor por iniciar procesos de internacionalización, en los que la Comunitat Valenciana es líder en España en cuanto a concesión de proyectos Erasmus+ en diversas modalidades".

Por otra parte, se ha sustituido la materia optativa actual denominada Programación, Redes y Sistemas Informáticos, con un enfoque excesivamente técnico, por una materia denominada Informática, con un planteamiento "más transversal" hacia el alumnado de todas las modalidades de Bachillerato, concluyen.