Educación autoriza el 16 de marzo como festivo escolar en Paterna, Xàtiva y Torrent por las Fallas

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha autorizado este jueves de manera excepcional la modificación del calendario académico para el presente curso a petición de los ayuntamientos de Paterna, Xàtiva y Torrent, de manera que el alumnado de estos municipios valencianos tendrá como día no lectivo el 16 de marzo de 2026 por motivo de las Fallas.

La Conselleria de Educación, a través de la Dirección General de Centros Docentes, es quien establece los criterios generales por los que se ha de regir el calendario escolar para todos los centros docentes de la Comunitat Valenciana. Las solicitudes de los municipios son estudiadas una vez se recibe toda la documentación e información pertinente.

Hasta hoy, la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha recibido un total de 41 solicitudes de modificación del calendario escolar del curso 2025-26 para ampliar el número de festivos durante la semana de Fallas. De ellos, 37 municipios han pedido esta medida para el 16 y/o 17 de marzo y otros cuatro para el 18 o 20 de marzo.

Desde la Conselleria recalcan que se autorizan los cambios cuando se acredita la existencia de una justificación documental "clara y suficiente de la excepcionalidad que motiva la solicitud", haya un informe favorable de la Dirección Territorial e Inspección de Educación y la medida esté avalada por acuerdo del Consejo Escolar Municipal. Por el momento, se ha dado el visto bueno a la solicitud de estos tres municipios.

Además, se debe adjuntar el informe de la Policía Local u otros organismos competentes que acrediten la existencia de problemas concretos que afecten al normal desarrollo de la actividad educativa y a la movilidad en la localidad, así como el acta o acuerdo del Consejo Escolar Municipal.

Las solicitudes que no presenten la documentación y justificación indicadas no podrán ser estimadas, al no cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente con el fin de garantizar que las modificaciones del calendario escolar respondan únicamente a criterios de excepcionalidad real y debidamente acreditada, recuerdan desde el departamento que dirige Carmen Ortí.

CONSEJOS ESCOLARES MUNICIPALES

Educación hace notar que los Consejos Escolares Municipales son los responsables de fijar y aprobar las fechas de los tres días festivos locales que se aplican a los centros escolares de su municipio en su propuesta presentada al inicio del curso.

En la resolución, la Conselleria ha destacado la excepcionalidad de esta modificación al subrayar que "la presente autorización tiene carácter puntual y no genera precedente ni efectos vinculantes para futuras solicitudes", subrayan.

La administración educativo informó la semana pasada de que había recibido estas más de 40 peticiones de modificación del calendario lectivo y de que observaba en la documentación recibida durante que un "número significativo" de solicitudes se fundamentan en la resolución dictada para la localidad de València.