Educación adelanta dos semanas la adjudicación de plazas del próximo curso para facilitar la planificación

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VALÈNCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha adelantado la adjudicación de plazas para el inicio del curso 2026-2027 para facilitar la planificación a los centros educativos y a los docentes. El proceso tendrá lugar el próximo 13 de julio, mientras en años anteriores se ha resuelto el 31 de julio o en fechas posteriores.

De este modo, la adjudicación correspondiente al próximo curso se llevará a cabo más de dos semanas antes que en cursos anteriores, subraya el departamento que dirige Carmen Ortí en un comunicado.

Con este adelanto, la administración autonómica asegura que da continuidad a las actuaciones orientadas a "mejorar el bienestar docente", mediante "un importante esfuerzo organizativo" para adelantar los principales procedimientos de adjudicación que afectan tanto al profesorado como a los centros educativos de cara al próximo curso.

Por un lado, la anticipación del proceso permitirá a los equipos directivos disponer con mayor antelación de la información necesaria para organizar el próximo curso escolar en mejores condiciones. Por otro lado, facilitará que miles de docentes conozcan con suficiente margen el destino en el que desarrollarán su labor durante el curso 2026-2027, "favoreciendo así su planificación personal y profesional".

El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, destaca el trabajo realizado para adelantar la planificación del próximo curso tanto a los docentes como a los centros educativos: "Damos cobertura a una reivindicación que venía haciendo el cuerpo docente desde hacía años. Con este adelanto conseguimos certezas y más tranquilidad para los centros y también para el profesorado en la planificación del próximo curso. Con este esfuerzo, la Conselleria reafirma su compromiso con una gestión más eficiente y previsible de los procedimientos de personal, en beneficio de toda la comunidad educativa".

En esta línea, la dirección general de Personal Docente ha adelantado la tramitación y resolución de las modalidades de comisiones de servicio, tanto las solicitadas por causas médico-sociales como las motivadas por interés profesional, con el fin de ofrecer una "mayor certidumbre" a los docentes afectados.

Según la Conselleria, la anticipación de estos procesos constituye "una mejora objetiva para el conjunto del sistema educativo, ya que permite optimizar la planificación de los recursos humanos, reforzar la organización de los centros y proporcionar una mayor estabilidad al profesorado antes del inicio del curso escolar".