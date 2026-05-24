Educación amplía en 15 millones el presupuesto para la construcción de diez centros educativos en la Comunitat

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VALÈNCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha aprobado un incremento en la delegación de competencias por un importe de 15.051.194,61 euros destinado a la construcción y reforma de diez nuevos centros educativos en la Comunitat Valenciana.

Esta ampliación eleva el importe total delegado a más de 63 millones de euros, lo que, según el Consell, consolida su "apuesta con la renovación y ampliación de la red de infraestructuras educativas".

Los centros beneficiados se localizan en municipios de las provincias de Valencia y Alicante. En la provincia de Valencia, los incrementos afectan al CEIP San Juan de Ribera de Burjassot, con un aumento de 1.379.248,18 euros hasta alcanzar un total delegado de 9.017.873,95 euros; a tres centros de Manises, el CEIP José García Planells, con 116.317,04 euros adicionales, el CEIP Enric Valor i Vives, con 199.650,08 euros y el CEIP Vicente Nicolau Balaguer, con 1.365.201,40 euros.

También será beneficiario el CEIP número 106 Malilla de València, con una ampliación de 652.917,66 euros que sitúa el total delegado en 16.092.617,45 euros o el CEIP Virgen del Milagro de Rafelbunyol, con un incremento reconocido por importe de 4.281.360,77 euros. En cuanto al Instituto de Enseñanza Secundaria beneficiario, será el IES Alfàbegues de Bétera, con un incremento de 3.887.175,14 euros que eleva la delegación total a 7.796.370,09 euros, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

En la provincia de Alicante, la delegación de competencias se amplía para el CEIP Hispanidad de Santa Pola, con un incremento de 2.298.564,99 euros hasta un total de 7.654.148,41 euros; para el CEIP Ausiàs March de Benidorm, con 595.009,15 euros adicionales; y para el CEIP Francisco Candela de Crevillent, con un incremento de 275.750,20 euros pendiente de formalización.

La tramitación de estos incrementos se encuentra en distintas fases administrativas. Cinco expedientes se encuentran pendientes de aprobación por los respectivos plenos municipales, uno pendiente de intervención y otro en fase previa a la contratación, mientras que tres expedientes ya se encuentran aprobados. La Conselleria trabaja en coordinación con los ayuntamientos implicados para "agilizar la resolución de los procedimientos y garantizar el inicio de las obras en los plazos previstos".

El director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, ha señalado que el aumento en la inversión en estos centros "refleja el compromiso firme de la Generalitat con la mejora de las infraestructuras educativas y con la prestación de un servicio público de calidad a todas las familias de la Comunitat Valenciana".