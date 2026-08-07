Educación amplía en 8 millones el presupuesto para la construcción de 10 centros educativos en la Comunitat Valenciana

Imagen de recurso de un aula - GVA EDUCACIÓ

VALÈNCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ampliará la financiación destinada a la construcción y reforma de 10 centros educativos de la Comunitat Valenciana. El incremento total de estas delegaciones asciende a 7.980.715 euros, con lo que la financiación que recibirán los respectivos ayuntamientos para la construcción de los centros alcanza la cifra de 49.930.386 euros.

En la provincia de Valencia, en Estivella, el CEIP El Braçal incrementa la financiación en 1.098.682 euros; en Almoines al CEIP El Castell se destinarán 911.975 euros más; en Puçol, el CEIP Jaume I ve incrementada la financiación en 524.563 euros adicionales; en Sagunt, el IES nº 5 Altos Hornos recibirá 132.568 euros más; en Canals, para el CEIP José Molla el incremento es de 583.458 euros y el IES Sivera Font ve incrementada la delegación de competencias en 333.389 euros; finalmente, el CEIP Gregori Mayans i Ciscar de Bellreguard recibirá 889.185 euros adicionales.

En la provincia de Castellón, en la Vall d'Uixó, el CEIP Lleonard Mingarro ve incrementada la delegación en 472.962 euros. Finalmente, en la provincia de Alicante, en Catral, el CEIP nº 2 recibirá 1.277.996 euros más y en Crevillent el CEIP Párroco Francisco Más, 1.755.931 euros adicionales.

Sobre este incremento del presupuesto, el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, ha señalado que "es una muestra más del compromiso de la Generalitat con las familias valencianas y con la comunidad educativa". "Estamos impulsando el Plan Edificant, con un grado de ejecución por encima del 75 %, cuando en los años del Botànic apenas se superó el 20%", enfatiza en un comunicado.

Casi la totalidad de los expedientes se encuentran actualmente en fase de tramitación, con la propuesta de modificación de la delegación de competencias ya elaborada y revisada por la Intervención de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a la espera de que los respectivos ayuntamientos la eleven a Pleno municipal para su aceptación.