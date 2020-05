Educación anuncia 9 millones para extraescolares gratuitas de refuerzo y más tablets

La oposición acusa a Marzà de abocar a los docentes a la "ilegalidad" y exige al conseller que "se plante y diga no al aprobado general"

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana pondrá en marcha un programa de extraescolares gratuitas culturales, deportivas y de refuerzo educativo que estará sufragado con 9 millones de euros con el objetivo de llegar "al conjunto del alumnado y, especialmente, al más vulnerable". Además, se va a aumentar "en un número considerable" las 14.000 tablets repartidas entre personas sin recursos en una inversión que servirá "para transformar las aulas de informática".

Así lo ha anunciado el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, que ha comparecido en la Diputación Permanente de Les Corts para exponer de las medidas adoptadas por su departamento ante la crisis de la Covid-19. Ha comenzado su intervención pidiendo disculpas a docentes, trabajadores de la cultura y deportistas por no haber podido llegar a todo y se ha dirigido a los niños y niñas, "el alma del pueblo valenciano". "Nos dejaremos la piel y no nos resignaremos a que tengáis una infancia peor a la que tuvimos los que ahora somos adultos", ha aseverado.

El titular de Educación ha reconocido que "a ningún gobierno le ha pillado preparado tener que pasar a la no presencialidad", pero ha defendido que la Comunitat Valenciana está desarrollando una gestión "más que digna". "¿Hemos llegado a todo el mundo? No, y eso duele, pero hemos trabajado en una salida contundente y digna para estar, todos, orgullosos, del servicio público que estamos dando y que tenemos que dar aún", ha reivindicado.

Marzà ha repasado las acciones puestas en marcha por su Conselleria como el Plan Mulan de enseñanza en línea --que ha aumentado por cuatro su capacidad-- para "llevar al alumnado desde las aulas presenciarles a las virtuales". Ha explicado que se ha optado por utilizar plataformas propias para "preservar el derecho a la intimidad" de los escolares y que sus datos no acaben en multinacionales y "quien hace negocio" de esto.

Y esta decisión, ha remarcado, ha sido reconocida por la ONG Data Ethics, que dice que "la Comunitat Valenciana es la única región europea que garantiza a su estudiantes de la escuela pública la privacidad a través de herramientas propias y plataformas de programario abierto".

Sobre la enseñanza en línea, ha resaltado que la Valenciana es la comunidad que "más tablets ha repartido en todo el Estado" y ha revelado que se adquirieron 14.000, aunque se intentó el doble pero fue el propio distribuidor el que no pudo hacer frente a esa solicitud en un mercado "saturado". Ha hecho notar que "cinco CCAA que suman 21 millones de habitantes han distribuido entre todas 8.400 tablets --entre ellas Madrid, con 1.000--; aquí, 14.000 para cinco millones".

Sobre esta cuestión, ha anunciado que el Consell va a comprar más tablets para llegar "a mucha más población" y ha subrayado que se trata de una inversión "que viene para quedarse, no es puntual", puesto que "una cosa que hemos aprendido es que las aulas de informática tal y como las conocíamos no tienen tiene ningún sentido". "Necesitamos dispositivos que se puedan mover entre clases o, incluso, a casa y que sean material del centro", ha apostillado.

ADMISIÓN TELEMÁTICA

El conseller también ha dado a conocer las fechas del período de admisión telemática para el próximo curso, que será de 8 al 16 de junio en Infantil y Primaria. El proceso --que también prevé espacios físicos para aquellos que no disponen de internet-- será "más rápido y con todas las garantías".

En el capítulo de anuncios, también ha avanzado que el curso que viene, para recuperar los contenidos no impartidos durante el confinamiento, los centros desarrollarán sus planes de refuerzo y, además, la Conselleria está preparando un programa "ambicioso" de actividades extraescolares, desde este verano, si las autoridades sanitarias lo permiten, y para desarrollar más intensamente durante el próximo curso. Se destinarán 9 millones para que las puedan organizar los ayuntamientos directamente y la iniciativa estará abierta a las diputaciones "si quieren sumarse".

Respecto al vale beca comedor, ha enfatizado que se han repartido 60.000 para alumnos que tenían la ayuda completa --más que todas las CCAA juntas, ha remarcado-- y la protección para los que la tienen parcial se ha articulado a través del 43/2020 de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad.

"COJO LA MOCHILA Y ME VOY"

Por otra parte, Vicent Marzà ha garantizado que "no habrá ningún recorte en materia educativa el curso que viene, y aún menos en personal". "Tendremos como mínimo el mismo número de profesorado y lucharemos para que sean más. Yo nunca quitaré personal de los centros educativos y si alguien me dice que lo tengo que hacer, cojo la mochila y me voy", ha dicho.

Por su parte, la diputada del PP Beatriz Gascó ha reprochado al conseller haberse pasado "al bando de la propaganda y vender como grandes soluciones cosas que son parches". Ha centrado gran parte de sus críticas en la "oda al aprobado general" que, a su parecer, hace el titular de Educación y le ha acusado "dejar a los docentes a los pies de los caballos haciendo algo que sabe que es ilegal". Frente a esto, le ha animado a "plantarse" frente al Ministerio.

Merche Ventura, de Ciudadanos, ha agradecido a Marzà la voluntad de comunicación con los grupos pero ha considerado que su gestión ha estado marcada a veces por "improvisación y caos". Ha censurado también la responsabilidad "trasladada" a los profesores "sin criterios claros" y le ha invitado a que se invierta más en avance digital y menos en "entidades catalanistas".

La representante de Vox Llanos Massó ha insistido en que la promoción general de curso es "ilegal", puesto que una orden no puede contradecir una ley orgánica, y se ha mostrado favorable a adelgazar el Consell, eliminar ayudas a "catalanistas" y devolver las competencias en educación a "un Gobierno central que no sea social comunista".

Por parte de Unides Podem, Pilar Lima, ha subrayado la necesidad de mejorar las medidas de conciliación ante la nueva realidad y ha puesto en valor la labor realizada en la crisis por las trabajadoras de la limpieza, por lo que ha planteado al conseller la posibilidad de recuperar ese servicio público. Papi Robles, de Compromís, ha considerado que la gestión de la Conselleria de Educación ha sido "ágil, completa y consensuada", aunque no exenta de autocrítica.

La diputada del PSPV Ana Besalduch ha aprovechado su intervención para decir que "rotundamente falso" que el Gobierno quiera cerrar los centros de Educación Infantil, tal y como se había dicho desde la oposición.

En esta línea, Marzà ha dedicado parte de su turno de réplica a una "pequeña sección de bulos", ha ironizado. Así, ha reiterado que no es verdad que haya intención de cerrar los centros de Especial. "No lo vuelvan a decir", ha instado.

También ha rechazado que haya aprobado general: "Cada alumno tendrá una nota, habrá alumnos con asignaturas suspendidas. No mareemos al personal", ha concluido.