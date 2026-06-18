Educación anuncia la reactivación de la Mesa de Directoras y Directores para "reforzar su participación"

La consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana, Carmen Ortí (c), y su equipo en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades "reactivará" la Mesa de Directoras y Directores de los centros educativos de la Comunitat Valenciana, un órgano consultivo destinado a "fortalecer la participación directa de los equipos directivos en la mejora del sistema educativo".

Esta iniciativa, asegura el departamento que dirige Carmen Ortí en un comunicado, responde a "la necesidad de establecer un canal estable y periódico de diálogo, constatada tras múltiples reuniones mantenidas con los equipos directivos de centros de Primaria y Secundaria".

"Las aportaciones trasladadas directamente por las directoras y directores, sin intermediarios, han resultado especialmente valiosas para la Administración educativa", ha explicado el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy.

La Mesa de Directoras y Directores está regulada por la Orden 4/2014, de 17 de enero, que desarrolla el marco normativo para su configuración. Se trata de un órgano colegiado de carácter asesor, adscrito a la Conselleria de Educación, cuyo principal objetivo es trasladar propuestas, indicadores e iniciativas que contribuyan a mejorar la convivencia escolar y el rendimiento académico del alumnado.

El órgano estará compuesto por quince directoras y directores de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana, seleccionados mediante "criterios objetivos que garanticen la representación territorial, el equilibrio entre etapas educativas y la diversidad del sistema educativo valenciano".

Entre sus funciones destacan la de proponer medidas para reducir el fracaso escolar y mejorar la excelencia educativa; asesorar en el diseño de políticas educativas y en la regulación de la función directiva; colaborar en la evaluación del sistema educativo; impulsar iniciativas pedagógicas y de innovación, y trasladar propuestas para la mejora global del sistema.

La Mesa se configura como "un instrumento para reconocer la labor de los equipos directivos, considerados un elemento esencial para la calidad educativa y el éxito del alumnado", defiende la administración autonómica.

COMISIÓN DE BAREMACIÓN

Como paso previo a la constitución de la nueva Mesa, la Secretaría Autonómica de Educación ha aprobado la resolución por la que se nombra la comisión de baremación encargada de seleccionar a sus integrantes.

Esta comisión aplicará los criterios establecidos en la normativa vigente, basados en los resultados educativos ajustados al contexto socioeconómico del centro, la experiencia del equipo directivo, la participación en programas de innovación o europeos y la existencia de medidas de atención a la diversidad.

La selección, insisten, se realizará conforme a los principios de "objetividad, igualdad y transparencia".

Con la puesta en marcha de esta Mesa, la Conselleria "recupera un órgano que llevaba más de cuatro años sin renovarse y avanza en la escucha activa de la comunidad educativa".

Daniel McEvoy se ha mostrado convencido de que esta iniciativa permitirá "integrar de forma estructurada la experiencia y el conocimiento de las direcciones de los centros en la toma de decisiones educativas", contribuyendo así al diseño de políticas más eficaces y ajustadas a la realidad de las aulas.

Las evaluaciones internacionales y los estudios en materia educativa coinciden en señalar que la función directiva es un pilar fundamental para la mejora de la calidad del sistema educativo. En este sentido, la Mesa de Directoras y Directores contribuirá a consolidar el liderazgo pedagógico y organizativo de los centros educativos de la Comunitat Valenciana.

Con esta medida, la Conselleria "avanza en su objetivo de consolidar un sistema educativo más participativo, innovador y orientado al éxito escolar de todo el alumnado", concluyen.