Educación asegura que espera el documento de los sindicatos para reanudar la negociación "lo antes posible"

Imagen de una reunión entre Conselleria y sindicatos docentes - GVA

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha asegurado este viernes que retomará la negociación con los sindicatos "lo antes posible", "una vez se haya recibido el documento que las organizaciones sindicales se comprometieron a enviar el pasado miércoles".

Así lo ha indicado la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, tras una reunión que ha mantenido este viernes con el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y los directores generales, según ha informado este departamento en un comunicado. Este viernes se cumple la décima jornada de huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria convocada por STEPV, CCOO PV, UGT PV y CSIF, con apoyo de ANPE, que el miércoles rechazaron la propuesta de Educación.

El 78% de los docentes que contestaron a la encuesta lanzada por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT para saber si el profesorado avala la propuesta de mejoras presentada por la Conselleria de Educación ha rechazado el documento y el 60% se mostró dispuesto a seguir la huelga.

"Mantenemos nuestra voluntad negociadora y estamos a la espera del documento de los sindicatos. Entendemos el malestar que existe entre el cuerpo docente. Compartimos muchas de sus reivindicaciones. Hablamos de un problema estructural que venimos arrastrando desde hace muchísimos años y tenemos voluntad de mejorar las cosas, pero no se puede solucionar en tan poco tiempo una situación tan enquistada durante varias legislaturas", ha destacado.

La consellera ha reiterado que "lo que sí podemos decir es que nunca antes se había puesto encima de la mesa una propuesta de esta envergadura. Doscientos euros más al mes para cada docente, junto a más de sesenta medidas concretas en ratios, simplificación burocrática, infraestructuras, inclusión educativa, y Formación Profesional. Todo ello negociado a lo largo de más de 30 reuniones durante este curso escolar".

"EL MAYOR PASO"

"Eso no resuelve décadas de infrafinanciación de golpe, pero es el mayor paso que se ha dado en mucho tiempo y demuestra que la voluntad de mejorar es real y se traduce en compromisos concretos con calendario", ha resaltado.

La Conselleria, que también se ha puesto en contacto con FAMPA Valencia para atender a su solicitud de reunión, se ha traslado a las familias que se continúa trabajando para que los centros educativos "recuperen la normalidad lo antes posible.