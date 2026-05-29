Educación cifra en un 11,17% el seguimiento de la decimoquinta jornada de huelga indefinida

Decenas de personas se concentran frente a la Conselleria de Educación. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha cifrado este viernes el seguimiento de la decimoquinta jornada de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana en un 11,17 por ciento.

Por provincias, en Alicante han secundado el paro el 9,19% del profesorado; en Castellón ha alcanzado el 13,72% y en la demarcación de Valencia, el 12,07%.