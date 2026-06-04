Educación cifra en el 14,1% el seguimiento de la huelga indefinida de este jueves

Manifestación a favor de la educación pública, a 4 de junio de 2026, en València - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha cifrado en un 14,10% por ciento el seguimiento este jueves de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, que cumple ya su decimonovena jornada.

Por provincias, en Castellón el paro ha sido secundado por el 16,13% del profesorado; en Alicante ha alcanzado un seguimiento del 8,38% y en Valencia, del 18,36%, de acuerdo a los datos facilitados por el departamento de Campanar.