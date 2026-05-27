Educación cifra en un 24,59% el seguimiento de la decimotercera jornada de huelga indefinida

Decenas de personas se concentran frente a la Conselleria de Educación durante una reunión oficial convocada tras la huelga indefinida de docentes. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha cifrado este miércoles el seguimiento de la decimotercera jornada de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana en un 24,59 por ciento.

Por provincias, en Alicante han secundado el paro el 19,51% del profesorado; en Castellón ha alcanzado el 24,84% y en la demarcación de Valencia, el 28,84%.