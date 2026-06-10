Educación cifra en un 2,54% el seguimiento de la huelga indefinida de este miércoles, vigésima tercera jornada

Manifestación en el marco de la huelga indefinida de la enseñanza pública no universitaria. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha cifrado en un 2,54 por ciento el seguimiento este miércoles de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, que cumple ya su vigésima tercera jornada.

Por provincias, en Castellón el paro ha sido secundado por el 3,06% del profesorado, en Valencia por el 2,23% y en Alicante por el 2,73%, según los datos facilitados por el departamento de Campanar.