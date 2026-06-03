Educación cifra en el 5,29% el seguimiento de la huelga indefinida de este miércoles

Decenas de personas durante una marcha hacia la sede de la Consellería de Educación en Valencia durante la jornada de huelga, a 18 de mayo de 2026, en Valencia.
Decenas de personas durante una marcha hacia la sede de la Consellería de Educación en Valencia durante la jornada de huelga, a 18 de mayo de 2026, en Valencia. - Rober Solsona - Europa Press
Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 3 junio 2026 18:36
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   VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Conselleria de Educación ha cifrado en un 5,29 por ciento el seguimiento de la jornada de hoy miércoles de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana.

   Por provincias, en Castellón ha alcanzado al 7,25% del profesorado; en Alicante ha sido del 4,35% y en Valencia, del 5,5%, de acuerdo a los datos facilitados por el departamento de Campanar.

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