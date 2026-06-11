Educación cifra en un 5,98% el seguimiento de la huelga indefinida de este jueves, vigésimo cuarta jornada

Imagen de la manifestación que se enmarca en la huelga indefinida de la enseñanza pública no universitaria - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha cifrado en un 5,98 por ciento el seguimiento este jueves de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, que cumple ya su vigésimo cuarta jornada.

Por provincias, en Castellón el paro ha sido secundado por el 5,63% del profesorado, en Valencia por el 8,80% y en Alicante por el 2,78%, según los datos facilitados por el departamento de Campanar.

Cabe recordar que este viernes se hará efectiva la suspensión temporal de la huelga indefinida que los docentes valencianos han protagonizado desde el pasado 11 de mayo, según se ha decidido en una consulta telemática. Se trata de una "interrupción estratégica" que permite no hacer huelga pero seguir con acciones de protesta y retomar el paro en cualquier momento sin previo aviso.