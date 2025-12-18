Educación concede los primeros 13 millones de ayudas para material escolar al alumnado de centros afectados por la dana

Archivo - Niños jugando en un parque por no haber empezado el colegio por las obras con retraso, tras una protesta por el no inicio del curso, frente a los barracones de Ceip Lluis Vives y la Escuela Infantil Ausiàs March de Massanassa, a 8 de agosto de 2 - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 18 Dic.

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha concedido los primeros trece millones de euros correspondientes a las ayudas para adquisición de material escolar dirigidas al alumnado de centros escolares que fueron afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.

Las ayudas se enmarcan en el Plan Endavant y están reguladas por el Decreto 148/2025, que establece una ayuda extraordinaria de 500 euros por alumno o alumna para contribuir a paliar los gastos derivados de la pérdida de material escolar y garantizar la continuidad del servicio educativo en condiciones de igualdad.

Estos trece millones han sido concedidos a través de cinco resoluciones parciales, publicadas este jueves en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), que tiene como beneficiarios a un total de 26.000 estudiantes de la Comunitat Valenciana.

Estas cinco resoluciones parciales forman parte de una convocatoria cuyo importe global asciende a 100.558.500 euros y que prevé beneficiar a un total de 68.893 alumnos y alumnas, a falta de la finalización del proceso de subsanación de solicitudes.

El objeto de estas ayudas es facilitar la reposición del material escolar destruido o dañado como consecuencia del episodio de lluvias torrenciales que afectó a la provincia de Valencia el pasado año, así como aliviar la carga económica de las familias afectadas y favorecer el restablecimiento de la normalidad en el desarrollo de la actividad educativa.

Las ayudas se dirigen al alumnado matriculado en enseñanzas regladas no universitarias de la Comunitat Valenciana a fecha 30 de septiembre de 2025, siempre que cursen sus estudios en centros públicos, privados y concertados situados en los municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.

Concretamente, estas enseñanzas regladas abarcan Educación Infantil de segundo ciclo; Educación Primaria; Educación Secundaria Obligatoria; Bachillerato; Formación Profesional; Programas Formativos de Cualificación Básica; Formación de Personas Adultas; Enseñanzas de Idiomas; Enseñanzas Artísticas Profesionales de Música y Danza; Enseñanzas Deportivas; Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño y Centros de Educación Especial específica, conforme a lo dispuesto en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

Con esta medida, la Conselleria de Educación reafirma su compromiso con la recuperación del sistema educativo en las zonas afectadas por la dana y con la mejora del servicio público educativo, garantizando que ningún alumno o alumna vea condicionado su derecho a la educación por las consecuencias de esta emergencia.