Educación convoca mañana una mesa de negociación y espera "desbloquear" el conflicto: "Nunca hemos dejado de trabajar"

La consellera de Educación de la Generalitat Valenciana, Carmen Ortí. ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha anunciado que mañana viernes, a las 14.00 horas, se convoca una nueva mesa de negociación con los sindicatos con la esperanza de "desbloquear" el conflicto que ha desembocado en una huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana que se prolonga ya cuatro semanas.

La titular de Educación, que ha realizado estas declaraciones a los medios antes de desgranar en Les Corts las cuentas de su departamento en el proyecto de presupuestos de la Generalitat, ha reivindicado que la administración "no ha dejado de negociar".

"Hemos desarrollado 17 mesas negociadoras. Las últimas que se celebraron fueron tramitadas de manera telemática porque, después de haber sido sitiados y secuestrados, no solo esta consellera, sino también los directores generales, funcionarios de la casa y compañeros y compañeras de algunas de las organizaciones sindicales, se consideró que era la modalidad que protegía la integridad de todas las personas participantes y que además resolvía que quien pudiera acudir lo hiciera", ha expuesto en referencia a la reunión del pasado domingo.

Ha apuntado que estos últimos encuentros han sido "más directamente con los directores generales para controlar cuestiones más concretas de cada uno de los apartados". Tras haberse celebrado estas mesas de lunes a miércoles, a las que solo han acudido regularmente ANPE y CSIF y se han ausentado STEPV, CCOO y UGT, ahora la Conselleria "sigue con la intención de continuar y seguir con el diálogo y con la responsabilidad que merece el cuerpo docente y cada familia valenciana y cada alumno valenciano".

"Vamos a continuar, obviamente, convocando las meses de negociación que sean necesarias porque pensamos que nuestro alumnado se lo merece", ha remarcado Ortí, que ha recalcado que hay diferencias significativas entre el documento con el que se iniciaron las conversaciones y el último, que "ha incorporado gran cantidad de propuestas y se ha cedido en todas aquellas cuestiones que se ha considerado que eran viables y positivas para el sistema educativo valenciano".

Preguntada por qué se puede hacer para desencallar la parálisis de la negociación, la responsable de la política educativa de Consell ha respondido: "Pues, precisamente, lo que haremos, que es convocar una nueva mesa de negociación, porque nosotros no vamos a renunciar a continuar a ese diálogo, a abrir las puertas, a tender la mano y mañana a las dos de la tarde se convoca de nuevo otra mesa de negociación".

"Esperemos que es respecta la integridad física y la libertad de las personas que vengan presencialmente a la Conselleria a participar en esta negociación porque yo creo que eso ayudará mucho a desbloquear la situación y a no perder nuestro objetivo, que es mejorar el sistema educativo público valenciano, mejorar las condiciones laborales del docente, por supuesto, mejorar las condiciones del nuestro alumnado y acabar con este conflicto", ha enumerado.

Interrogada por si va a haber una nueva propuesta sobre la mesa, Carmen Ortí ha enfatizado: "Nunca hemos dejado de trabajar en nuevas propuestas y en mejorar siempre las anteriores".

"SOY UNA SERVIDORA PÚBLICA"

Finalmente, y sobre si se ha planteado dimitir a raíz de esta situación, la consellera ha respondido que no porque está aquí "para luchar y para trabajar por el sistema público valenciano". "Soy una persona que toda la vida he trabajado por la administración. Soy una servidora pública y no me he planteado dimitir", ha zanjado.

En cuanto a su comparecencia en el parlamento autonómico, ha recalcado que acude a "defender los presupuestos de la Generalitat Valenciana en la parte de Educación, Cultura y Universidad".

Ha aseverado que el Consell "es consciente de que el profesorado arrastra mucha incerteza desde hace mucho tiempo, de que está desbordado por las tareas burocráticas que desde el año 2018 hasta el año 2023 se triplicaron, de que está muy saturado por la cantidad de alumnos con necesidades educativas especiales que no para de incorporarse a las aulas con un decreto firmado por el Botànic que era para desarrollar con cero inversión".

"El profesorado --ha continuado-- está desbordado porque está enfrentándose a un crecimiento de problemas de salud mental de muchos alumnos (y debe) luchar contra las redes sociales, necesita asesoramiento, necesita que las diferentes consellerias estén coordinadas para dar una respuesta adecuada".

En la misma línea, ha considerado que "el profesorado está saturado porque ha tenido que vivir una pandemia y atender al alumnado en la covid-19 y salir adelante después de la riada más grande que ha pasado la Comunitat Valenciana".

"Y eso está reflejado en los presupuestos de la Generalitat, con más dotación, con una apuesta fuerte por parte del Consell y hoy venimos a trasladarlo a toda la sociedad", ha concluido.

La comparecencia de Ortí en Les Corts ha estado precedida por un fuerte dispositivo de seguridad, en coincidencia con una nueva manifestación por el centro de València en el transcurso de la cuarta semana de huelga indefinida: solo se ha permitido el acceso a la planta de comisiones a personas acreditadas en el parlamento, mientras en las calles aledañas se han establecido cordones policiales.