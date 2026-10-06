Educación destaca que "mantiene abierta la negociación" con una propuesta de calendario con 47 mesas durante el curso

Reunión de la Junta de Portavoces - GVA

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación asegura que "mantiene abierta la negociación" con las organizaciones sindicales con una propuesta de calendario que prevé 47 mesas durante el curso escolar.

Este martes se ha celebrado una reunión de la Junta de Portavoces para establecer las líneas de diálogo para los próximos meses. La administración educativa ha propuesto seguir negociando las mejoras del sistema educativo a través de un calendario de 47 mesas ordinarias durante el curso 2026-2027 que implican a todas las direcciones generales.

En este sentido, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha informado de que la Conselleria ya está poniendo en marcha diferentes medidas incluidas en el plan presentado durante el curso pasado, como el incremento salarial, el plan Educlima, la simplificación administrativa o la mejora en infraestructuras educativas, y ha asegurado que habrá "numerosas mesas de negociación porque nuestra voluntad es continuar dialogando y estamos abiertos a la mejora".

McEvoy también ha invitado a las organizaciones sindicales que no firmaron el acuerdo para el incremento salarial --STEPV, CCOO y UGT-- a adherirse a la firma, ya que el incremento salarial se está aplicando desde septiembre.

El secretario autonómico ha confirmado que las mesas ordinarias donde se negociarán aspectos para la mejora educativa comenzarán este mismo mes de octubre y ha insistido en que "el calendario hoy presentado demuestra que hay voluntad de diálogo".

"De hecho, este mismo mes de octubre vamos a empezar ya a desarrollar algunas de las acciones contenidas en el plan de simplificación burocrática que pactamos con las fuerzas sindicales a finales del curso pasado", ha expuesto, al tiempo que ha avanzado que están previstas diferentes reuniones concernientes a la Dirección General de Personal Docente y a la Dirección General de Inclusión Educativa.