Educación destina más de 78 millones a las ayudas de comedor y transporte escolar individual para el curso 2026-27

Comedor escolar - GVA

VALENCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades destina para el curso 2026-2027 los servicios complementarios de comedor y ayudas individuales al transporte escolar con un presupuesto que asciende a 78 millones de euros.

Este departamento del Consell ha publicado este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) las ayudas de comedor escolar y ayudas individuales para transporte, es decir, las dirigidas al alumnado que cumple los requisitos para ser beneficiario del servicio de transporte, pero no puede ser incluido en una ruta colectiva autorizada.

Además, la Conselleria ha dado a conocer la organización y el funcionamiento del servicio de transporte escolar colectivo, para el que destina cada año más de 75 millones de euros.

El objetivo de estas ayudas es garantizar la igualdad de oportunidades, facilitar la conciliación familiar y asegurar el acceso del alumnado a su centro educativo, especialmente en zonas rurales, núcleos diseminados y municipios con menor disponibilidad de transporte público.

La convocatoria de ayudas de comedor escolar cuenta con una dotación de 76.275.000 euros para financiar total o parcialmente el coste del servicio en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos que dispongan de comedor escolar.

Esta convocatoria supone un incremento presupuestario de 850.000 euros respecto al inicio de la legislatura, consolidando el refuerzo presupuestario impulsado por la Conselleria para fortalecer este servicio y ampliar la atención al alumnado con mayores necesidades de apoyo.

Las ayudas permitirán sufragar hasta 4,35 euros por día en Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria; hasta 5,54 euros en Educación Especial; y hasta 12,35 euros en las escuela-hogar. Se mantiene la condición de beneficiarios directos para determinados colectivos y la concesión asistencial vinculada a la renta familiar y a circunstancias sociofamiliares.

Asimismo, la Conselleria mantiene la posibilidad de incrementar hasta un 30% el precio diario del menú escolar en centros situados en zonas rurales, con riesgo de despoblamiento o con servicio distribuido en varios aularios, con el fin de garantizar su viabilidad en aquellos entornos donde la prestación resulta más compleja.

La Conselleria también destina 2.032.000 euros a ayudas individuales de transporte escolar dirigidas al alumnado que, pese a cumplir los requisitos para acceder al transporte, no puede ser incorporado a una ruta colectiva.

Por otro lado, la Conselleria de Educación también ofrece el servicio complementario de transporte escolar colectivo para garantizar el desplazamiento del alumnado que, por razón de distancia, falta de oferta educativa en su municipio o necesidades específicas de escolarización, precise este servicio para acceder a su centro educativo. La Conselleria destina anualmente más de 75 millones de euros a este servicio.

Con carácter general, podrán beneficiarse los alumnos y alumnas cuyo centro educativo se encuentre a una distancia igual o superior a tres kilómetros de su residencia habitual, así como el alumnado escolarizado en centros o aulas específicas de Educación Especial, unidades terapéuticas o en centros asignados por resolución administrativa.

Para la puesta en marcha de una ruta colectiva se requerirá, con carácter general, un mínimo de 15 alumnos beneficiarios, aunque podrán autorizarse excepciones en zonas rurales con riesgo de despoblamiento o para alumnado con especiales dificultades de acceso al centro.

NUEVA MEDIDA DE CONCILIACIÓN

Como principal novedad del curso 2026-2027, la convocatoria incorpora una nueva medida de conciliación para familias con custodia compartida. Esta permitirá, de forma excepcional, que el alumnado pueda utilizar de manera alternativa rutas o paradas ya existentes cuando resida periódicamente en domicilios distintos.

La medida estará condicionada a que no se creen nuevas rutas ni paradas, no se modifiquen itinerarios y no suponga un incremento del gasto público. Para ello, será necesario acreditar documentalmente la situación de custodia compartida y la necesidad efectiva de alternar los desplazamientos.

De esta manera, la Generalitat avanza en la adaptación de los servicios complementarios a las nuevas realidades familiares y territoriales, reforzando la igualdad de oportunidades y el acceso efectivo a la educación para todo el alumnado de la Comunitat Valenciana.